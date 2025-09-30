ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

スバル『BRZ』、2026年モデルを米国発表…価格据え置きで2026年初頭発売へ

スバル・オブ・アメリカは、スポーツカー『BRZ』の2026年モデルを発表した。

2026年型BRZは2026年初頭に販売店に到着する予定で、メーカー希望小売価格は3万5860ドルからとなり、現行モデルと同額に据え置かれる。

ラインアップにはリミテッド、tS、そして新たに限定生産のシリーズ・イエローエディションが含まれる。2025年の販売台数の10分の1未満だったプレミアムグレードは2026年モデルで廃止される。

パワーユニットには自然吸気2.4リッターSUBARU BOXERエンジンを搭載し、228hpを後輪に送ってクラシックなスポーツカーフィールを実現する。全てのスバルBRZには6速マニュアルトランスミッションが標準装備され、TORSENリミテッドスリップデファレンシャルと組み合わせて最大限のドライバーエンゲージメントを提供する。

2026年モデルの新設定として、スバルBRZシリーズ・イエローがラインアップに加わる。この特別仕様車はサンライズイエローの外装、マットブラックのホイール仕上げ、イエローのコントラストステッチが施されたブラックインテリアアクセントが特徴だ。生産台数は350台に限定され、6速マニュアルトランスミッション専用となる。

2026年型BRZには昨年導入されたパフォーマンス向上が継続され、よりシャープなスロットルレスポンスを実現する専用「スポーツ」モードと、安定性と操縦性を向上させるために再調整された電動パワーステアリングが含まれる。

アイサイトドライバーアシストテクノロジーは、マニュアルトランスミッション装備車を含む全ての2026年型BRZモデルに標準装備される。システムにはアダプティブクルーズコントロール、プリコリジョンブレーキング、車線逸脱・ふらつき警報、先行車発進お知らせ機能が含まれる。

BRZリミテッドは6速クロスレシオマニュアルトランスミッションまたは6速電子制御ダイレクトオートマチックが選択可能で、3万5860ドルから設定される。BRZ tSは3万8360ドルからで、STIチューンドのダンパーとブレンボブレーキシステムを装備する。

《森脇稔》

