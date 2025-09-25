三菱『トライトン』に「BLACK Edition」、ブラックアクセントで精悍に…509万8500円

三菱自動車工業は9月25日、1トンピックアップトラック『トライトン』の特別仕様車「BLACK Edition」を発表した。11月6日から販売を開始する。メーカー希望小売価格は509万8500円だ。

【画像】三菱『トライトン』の「BLACK Edition」

特別仕様車「BLACK Edition」は、ベーシックグレードの「GLS」をベースにルーフレールを追加し、18インチアルミホイールやサイドステップ、その他のメッキ・シルバーパーツと併せてブラックに統一した。

フロントバンパーガーニッシュ、フォグランプベゼル、電動格納式ヒーテッドドアミラー、アウタードアハンドル、リヤゲートハンドル、リヤバンパーはブラックメタリックで統一するなど、エクステリアの要所をブラック化することで、精悍かつ力強いスタイリングとした。

ボディカラーは、ジェットブラックマイカ、ホワイトダイヤモンド、グラファイトグレーメタリックの3色展開としている。

トライトンは1978年に発売された「フォルテ」をルーツとする1トンピックアップトラックで、これまで6世代にわたり約585万台を生産、世界約150カ国で販売してきた三菱自動車の世界戦略車。2023年7月よりタイで販売を開始し、2024年2月に日本へ投入するなど、世界約100カ国へ順次投入している。