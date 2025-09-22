スバル『BRZ』に「シリーズ・イエロー」、米国は日本より50台多い350台を限定販売へ

スバル・オブ・アメリカはスポーツカーBRZの「シリーズ・イエロー」を350台限定で導入すると発表した。日本の300台よりも50台多い350台を限定販売する。

新しいシリーズ・イエローは、「tS」グレードをベースとし、他のラインナップと比較して独自のサスペンションハードウェアとアップグレードされた内装を特徴としている。

シリーズ・イエローは、サンライズイエローの外装色で一目で識別できる。この専用色はスバルの特徴的なカラーだ。サンライズイエロー外装に加え、内装、インストルメントパネル、ドアパネル全体にイエローの高コントラストステッチが施されている。

スバルBRZシリーズ・イエローは、2.4リッター228hpの自然吸気SUBARUボクサーエンジンと6速クロスレシオマニュアルトランスミッションを組み合わせ、後輪のみを駆動する。STIチューンのフロント・リア日立ダンパーにより、より良いコントロールと安定性を実現している。高性能ブレンボブレーキと18インチマットブラック仕上げホイール、ミシュラン・パイロットスポーツ4タイヤにより、優れたグリップと素早いターンインを提供する。

室内は、フロントシート、レザー巻きステアリングホイール、シフトブーツ、パーキングブレーキブーツに専用イエローステッチを施したブラック内装で包まれている。