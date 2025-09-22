ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

スバル『BRZ』に「シリーズ・イエロー」、米国は日本より50台多い350台を限定販売へ

スバル『BRZ』の「シリーズ・イエロー」（米国仕様）
  • スバル『BRZ』の「シリーズ・イエロー」（米国仕様）

スバル・オブ・アメリカはスポーツカーBRZの「シリーズ・イエロー」を350台限定で導入すると発表した。日本の300台よりも50台多い350台を限定販売する。

新しいシリーズ・イエローは、「tS」グレードをベースとし、他のラインナップと比較して独自のサスペンションハードウェアとアップグレードされた内装を特徴としている。

シリーズ・イエローは、サンライズイエローの外装色で一目で識別できる。この専用色はスバルの特徴的なカラーだ。サンライズイエロー外装に加え、内装、インストルメントパネル、ドアパネル全体にイエローの高コントラストステッチが施されている。

スバルBRZシリーズ・イエローは、2.4リッター228hpの自然吸気SUBARUボクサーエンジンと6速クロスレシオマニュアルトランスミッションを組み合わせ、後輪のみを駆動する。STIチューンのフロント・リア日立ダンパーにより、より良いコントロールと安定性を実現している。高性能ブレンボブレーキと18インチマットブラック仕上げホイール、ミシュラン・パイロットスポーツ4タイヤにより、優れたグリップと素早いターンインを提供する。

室内は、フロントシート、レザー巻きステアリングホイール、シフトブーツ、パーキングブレーキブーツに専用イエローステッチを施したブラック内装で包まれている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スバル BRZ

スバル（ブランド、自動車）

クーペ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES