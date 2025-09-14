ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

エステートとSUVの中間、心地よさが魅力だったボルボ『クロスカントリー』というクルマ【懐かしのカーカタログ】

ボルボ・クロスカントリー 当時のカタログ
  • ボルボ・クロスカントリー 当時のカタログ
  • ボルボ・クロスカントリー 当時のカタログ
  • ボルボ・クロスカントリー 当時のカタログ
  • ボルボ・クロスカントリー 当時のカタログ
  • ボルボ・クロスカントリー 当時のカタログ
  • ボルボ・クロスカントリー 当時のカタログ
  • ボルボ・クロスカントリー 当時のカタログ
  • ボルボ・クロスカントリー 当時のカタログ

1996年に『850』のシリーズ名変更を機にステーションワゴンが『V70』に。このV70にボルボ初の4輪駆動車として1997年に“XC AWD”を設定。その後継車として登場した2代目V70をベースに2000年9月に登場したのが、この『クロスカントリー』だった。

【画像】ボルボ・クロスカントリー 当時のカタログ

もともと“XC”はクロスカントリーを意味し、実車にもV70 XCのエンブレムが装着されていた。が、さらに大きく“CROSS COUNTRY”のデカールがリアゲートに貼られ、“VOLVO CROSS COUNTRY”と表紙に記された単独のカタログが用意された。写真はこのときのもの。

当時の広報資料には、全高は1560mmと低いが最低地上高は当時にジープ『チェロキー』や『レンジローバー』より高い215mmの記述が。エステートとSUVの中間というのがコンセプトだった。

外観ではフロントまわりから、フェンダーアーチ、ボディ下部を樹脂製パーツでプロテクト。中央に2本のステーを設けたルーフレール、リアクォーターウインドに装着されたボディ色のモールなどが専用。ヘビーデューティオールシーズンの専用タイヤとして、ピレリ・スコーピオンS/Tも装着された。

AWDシステムはビスカスカップリング方式で、通常は駆動力を前：95％／後：5％に配分するというもの。40km/h以下で効き始め80km/hまで効果を発揮するという4輪TRACS（トラクションコントロール）も採用した。

搭載エンジンは5気筒・2434ccのインタークーラー付きターボで、200ps（147kW）／29.1kgm（285Nm）の性能を発揮した。

インテリアの使い勝手と心地よさも、このクロスカントリーの魅力のひとつだった。4色の専用本革シートも用意された。

《島崎七生人》
島崎七生人

島崎七生人

島崎七生人｜AJAJ会員/モータージャーナリスト 1958年・東京生まれ。大学卒業後、編集制作会社に9年余勤務。雑誌・単行本の編集/執筆/撮影を経験後、1991年よりフリーランスとして活動を開始。以来自動車専門誌ほか、ウェブなどで執筆活動を展開、現在に至る。便宜上ジャーナリストを名乗るも、一般ユーザーの視点でクルマと接し、レポートするスタンスをとっている。

+　続きを読む

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

懐かしのカーカタログ

ボルボカーズ（Volvo Cars）

ボルボ V70

ステーションワゴン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES