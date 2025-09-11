ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ホンダ『N-VAN e:』のバッテリーを鉄道で長距離輸送、日本通運とJR貨物が開始

「N-VAN e:」に搭載されるバッテリーパックの長距離鉄道輸送が本格稼働
  • 「N-VAN e:」に搭載されるバッテリーパックの長距離鉄道輸送が本格稼働
  • 輸送ルート
  • ホンダN-VAN e:
  • ホンダN-VAN e:

日本通運は9月10日、ホンダとJR貨物と連携し、ホンダ製EV『N-VAN e:』に搭載されるバッテリーパックの長距離鉄道輸送を本格稼働したと発表した。

【画像】ホンダN-VAN e:

本取り組みは、ホンダが推進する環境配慮型物流の強化施策として、茨城県のバッテリー出荷拠点から三重県のホンダ鈴鹿製作所まで、約500kmに及ぶ区間において鉄道を主な輸送手段とする新たな輸送モデルである。

EVバッテリーパックは大型かつ高精度な部品であり、安全かつ確実な輸送には専用インフラと高度な技術が不可欠だ。今回のモーダルシフトでは、ホンダが積載治具の設計・製作を主導し、日本通運が輸送計画の策定と現場運用を担い、JR貨物が全国を網羅する鉄道ネットワークと高信頼の輸送体制を提供する。

3社の強みを生かし、安全性・環境性・低コストを兼ね備えた新たな輸送モデルを構築した。宇都宮貨物ターミナル駅から四日市駅までの約500kmに及ぶ長距離鉄道輸送を実現している。

従来の全区間トラック輸送と比較して、年間約74.5%（約698.5t）のCO2排出量削減が見込まれる。また、長距離トラック運行に伴うドライバーの拘束時間も約78.8%（約2542時間/年）削減でき、ドライバーの負担軽減にもつながっている。

さらに、バッテリーパックの積載治具の積み降ろしを円滑に行うための特別仕様のコンテナ「ホンダラッピングコンテナ」を新たに導入し、安全性と作業効率の向上を図っている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ N-VAN

ホンダ（本田技研工業）

日本通運

JR貨物

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES