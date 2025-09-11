ホンダ『N-VAN e:』のバッテリーを鉄道で長距離輸送、日本通運とJR貨物が開始

日本通運は9月10日、ホンダとJR貨物と連携し、ホンダ製EV『N-VAN e:』に搭載されるバッテリーパックの長距離鉄道輸送を本格稼働したと発表した。

【画像】ホンダN-VAN e:

本取り組みは、ホンダが推進する環境配慮型物流の強化施策として、茨城県のバッテリー出荷拠点から三重県のホンダ鈴鹿製作所まで、約500kmに及ぶ区間において鉄道を主な輸送手段とする新たな輸送モデルである。

EVバッテリーパックは大型かつ高精度な部品であり、安全かつ確実な輸送には専用インフラと高度な技術が不可欠だ。今回のモーダルシフトでは、ホンダが積載治具の設計・製作を主導し、日本通運が輸送計画の策定と現場運用を担い、JR貨物が全国を網羅する鉄道ネットワークと高信頼の輸送体制を提供する。

3社の強みを生かし、安全性・環境性・低コストを兼ね備えた新たな輸送モデルを構築した。宇都宮貨物ターミナル駅から四日市駅までの約500kmに及ぶ長距離鉄道輸送を実現している。

従来の全区間トラック輸送と比較して、年間約74.5%（約698.5t）のCO2排出量削減が見込まれる。また、長距離トラック運行に伴うドライバーの拘束時間も約78.8%（約2542時間/年）削減でき、ドライバーの負担軽減にもつながっている。

さらに、バッテリーパックの積載治具の積み降ろしを円滑に行うための特別仕様のコンテナ「ホンダラッピングコンテナ」を新たに導入し、安全性と作業効率の向上を図っている。