NXグループ、半導体産業向け物流ソリューション紹介へ…SEMICON Japan 2025

日本通運を擁するNXグループは、12月17日から19日までの3日間、東京ビッグサイトで開催されるSEMICON Japan 2025に出展すると発表した。

SEMICON Japanは、半導体製造装置、材料、設計ソフトウェアなど、エレクトロニクス製造サプライチェーンに関する最新技術が一堂に会する国内最大級の半導体展示会。前回は10万人以上が来場し、第49回となる今回は12万人の来場が見込まれている。

NXグループは「NXグループ経営計画2028」において、半導体関連産業を重点産業に位置付けている。今回、より多くの顧客に半導体産業に向けたNXグループの実績とノウハウを紹介するため、NIPPONEXPRESSホールディングス、日本通運、NX商事、日通NECロジスティクスの4社共同で出展する。

展示内容は、半導体サプライチェーンに向けたEnd to Endロジスティクスソリューションとして、半導体工場建設時から最終製品の流通販売に至るまで、サプライチェーン上の課題を解決するNXグループならではのロジスティクスソリューションを紹介する。

また、インドのロードサーベイを独自に実施し、インドにおける独自のアプリを活用した半導体インフラ調査の取り組みを紹介する。

NX商事は、NXグループが提供する防振輸送サービス「Logivision」を支える様々な防振技術を紹介する。独自技術の「ダンピングコイルばね」で輸送中の振動・衝撃を軽減する「防振パレット」、構内搬送での振動・衝撃を軽減する「防振キャスター」、防振輸送と積載効率の向上を実現する「防振スリーブボックス」を展示する。

日通NECロジスティクスは、半導体・電子部品産業に特化し、これまで培ってきたノウハウと業務マネジメント体制のもと提供する、高度で幅広いロジスティクスサービスを紹介する半導体・電子部品特化型倉庫「千葉ロジスティクスセンター」を紹介する。

《森脇稔》

