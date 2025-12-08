NXインド、Uno Mindaから「最優秀統合サプライチェーン支援賞」受賞…物流部門で2社のみ選出

NIPPON EXPRESSホールディングスのNXインドが、ハリヤナ州グルガオンで開催されたウノミンダ（Uno Minda）グループ主催の年次サプライヤーカンファレンスにおいて、「最優秀統合サプライチェーン支援賞」を受賞した。

ウノミンダグループは、インド国内外に1000社以上のサプライヤーを有する大手自動車部品メーカー。本賞は、安全、サービス、品質、コスト、技術革新などの観点からサプライチェーンへの総合的な貢献度を評価し、最も高い成果を上げたパートナー企業に授与される最優秀賞だ。

NXインドは、同社の物流パートナーとして自動車部品輸送を担い、安定した配送体制の構築、オペレーション品質の維持・向上、安全対策および継続的な改善活動が高く評価され、今回の受賞に至った。

年次サプライヤーカンファレンスには約350社が招待され、総合評価の結果、物流部門ではNXインドを含む2社のみが選出された。表彰式では、NXインドのP. Krishna Murthy社長、Rahul Dutta副社長らがトロフィーと記念プレートを受領した。

NXグループは、今後も高品質な物流サービスの提供を通じて、自動車産業の発展と持続可能な社会の実現に貢献していく。