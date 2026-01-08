日本通運、引越し会社ランキングで5年連続1位…オリコン顧客満足度調査

NIPPOXホールディングスの日本通運は1月7日、「2026年オリコン顧客満足度調査」の「引越し会社」ランキングで5年連続総合1位を獲得したと発表した。引越し会社ランキングでの5年連続総合1位は史上初となる。

この調査は、引越し会社30社の7項目(営業スタッフの対応、見積もり、引越しスタッフの対応、引越しスタッフの作業内容、オプションサービス、補償内容、コストパフォーマンス)についての評価に基づいたものだ。

日本通運はすべての評価項目において1位を獲得し、サービス・品質・コストにおいて顧客から非常に高い評価を得た。

地域別ランキングでも「北海道」「東北」「首都圏」「近畿」「九州・沖縄」の5地域で1位の評価を獲得し、日本全国の顧客から支持されている。

さらに、今回より公表された「再利用意向」は92.2%、「推奨意向」は89.0%と、いずれも高評価を獲得し、多くの顧客にサービスを利用されていることが示された。

調査はoricon MEが実施し、インターネット調査形式で行われた。調査企業数は30社、調査回答者は1万2290人、調査期間は2025年9月3日から9月24日、2024年8月16日から8月30日、2023年8月7日から8月17日である。調査対象者は過去5年以内に引越し会社を利用して引越しを行った18歳から84歳の全国の人で、引越し会社選定に関与し代金を把握している人が対象となった。

日本通運は今後も「NXの国内引越しサービス」のみならず、顧客の満足度向上のため、より一層のサービスの拡充に努める、としている。