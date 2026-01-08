ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

日本通運、引越し会社ランキングで5年連続1位…オリコン顧客満足度調査

日本通運がオリコン顧客満足度調査「引越し会社」で史上初の5年連続総合1位に
  • 日本通運がオリコン顧客満足度調査「引越し会社」で史上初の5年連続総合1位に

NIPPOXホールディングスの日本通運は1月7日、「2026年オリコン顧客満足度調査」の「引越し会社」ランキングで5年連続総合1位を獲得したと発表した。引越し会社ランキングでの5年連続総合1位は史上初となる。

この調査は、引越し会社30社の7項目(営業スタッフの対応、見積もり、引越しスタッフの対応、引越しスタッフの作業内容、オプションサービス、補償内容、コストパフォーマンス)についての評価に基づいたものだ。

日本通運はすべての評価項目において1位を獲得し、サービス・品質・コストにおいて顧客から非常に高い評価を得た。

地域別ランキングでも「北海道」「東北」「首都圏」「近畿」「九州・沖縄」の5地域で1位の評価を獲得し、日本全国の顧客から支持されている。

さらに、今回より公表された「再利用意向」は92.2%、「推奨意向」は89.0%と、いずれも高評価を獲得し、多くの顧客にサービスを利用されていることが示された。

調査はoricon MEが実施し、インターネット調査形式で行われた。調査企業数は30社、調査回答者は1万2290人、調査期間は2025年9月3日から9月24日、2024年8月16日から8月30日、2023年8月7日から8月17日である。調査対象者は過去5年以内に引越し会社を利用して引越しを行った18歳から84歳の全国の人で、引越し会社選定に関与し代金を把握している人が対象となった。

日本通運は今後も「NXの国内引越しサービス」のみならず、顧客の満足度向上のため、より一層のサービスの拡充に努める、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日本通運

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES