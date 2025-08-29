シトロエン『C4』、ブラックルーフにサンルーフの「Lumiere」誕生…448万円

ステランティスジャパンは、シトロエンのCセグメントハッチバック『C4』の特別仕様車「C4 MAX HYBRID Edition Lumiere」を全国のシトロエン正規ディーラーで発売した。メーカー希望小売価格は448万円だ。

新モデルは「C4 MAX HYBRID」をベースに、サンルーフ、ステアリングヒーター、ブラックルーフの外装色、ブラックホイールを組み合わせた特別仕様車だ。車名には、フランス語で「光」を意味する「Lumiere（ルミエル）」を冠した。

サンルーフによって車内にはたっぷりの陽光が取り込まれ、開放感を堪能できる。一方で、ブラックルーフとブラックホイールが精悍でスポーティな印象を演出し、C4の個性を一層際立たせるデザインとなっている。

また、ステアリングヒーターの装備により、季節や天候を問わず快適なドライブ環境を提供する。

ボディカラーは本特別仕様車専用色として新しく登場したグレートーンの「グリ マーキュリー」と、「エリクサー レッド」の2色展開となる。

「C4 MAX HYBRID」は2025年3月の発表以来、高い燃費性能と進化した独創的なデザインで、輸入車市場に新たな価値を提示してきた。新世代シトロエンデザインを象徴するフロントフェイスの採用により、見る人の印象に残る個性を備えるとともに、Cセグメント輸入車として最高燃費を誇る新開発のハイブリッドパワートレインを搭載している。