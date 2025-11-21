ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

550馬力のマッスルカー『チャージャー スキャットパック』、4ドアの米国受注開始…6万ドル以下で最強のセダンに

ダッジ『チャージャー スキャットパック』の4ドア
ステランティス傘下のダッジブランドは、マッスルカー『チャージャー スキャットパック』の4ドア版の受注を米国で開始したと発表した。

【画像】ダッジ『チャージャー スキャットパック』の4ドア

同車は550hpを発生するSIXPACKエンジンを搭載し、0-100km/h加速を3.9秒で達成する。ダッジは「6万ドル(約945万円）以下で最も強力なセダン」と位置づけている。

パワートレインには3.0リッター直列6気筒ツインターボのハリケーンSIXPACK H.O.エンジンを採用。最高出力550hp、最大トルク531lb-ftを発生する。0-100km/h加速3.9秒、0～400m加速12.2秒、最高速度285km/hの性能を実現している。

内装では12.3インチのUconnectタッチスクリーンや、レザーとスエードを組み合わせたパフォーマンスシート、カーボン&スエードアクセントを採用。レース志向のコックピットデザインとなっている。

駆動方式はAWDシステムを標準装備し、バーンアウトやドリフト走行のためのRWDモードも搭載。ローンチコントロールやラインロック、ブレンボブレーキなどの走行支援機能も備える。

4ドア版の米国メーカー希望小売価格は5万6995ドル（約900万円）から。生産は2026年初頭に開始され、納車は2026年第1四半期を予定している。

