シトロエンの超小型EV『アミ』、初のマットブラック仕様「ダークサイド」登場…約157万円から

シトロエンは、電動マイクロモビリティ『アミ』の特別仕様車「アミ ダークサイド」を欧州で発表した。

アミ ダークサイドは、これまで明るく親しみやすいデザインで知られてきたアミが初めて採用するオールブラック仕様となる。ボディカラーには新開発の「ブラックナイト」と呼ばれる深いマットブラックを採用し、白いグラフィック要素（ステッカーやホイールトリム）でアクセントを加えている。

内装では、ダッシュボードの収納ボックスやフロアマットのステッチにグレーを採用し、落ち着いた印象を演出している。リアスポイラーも装備され、よりダイナミックな外観を実現した。

2020年の発売以来、アミは14歳から運転可能（国により異なる）な電動マイクロモビリティとして注目を集めてきた。最高速度45km/h、航続距離75kmの性能を持ち、これまでに約8万5000台が販売されている。

アミ ダークサイドの価格は8890ユーロ（約157万円）からで、注文受付を開始した。納車は2026年1月から開始予定だ。

販売地域はフランスをはじめ、ドイツ、ベルギー、オーストリア、オランダ、スペイン、ポルトガル、イタリアなどヨーロッパ各国となる。

