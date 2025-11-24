シトロエン『ベルランゴ』、「アクア グリーン」復活…好評の特別色

ステランティスジャパンは、シトロエンのMPV『ベルランゴ』に、特別色「アクア グリーン」を設定したと発表した。全国のシトロエン正規ディーラーにて発売した。

【画像】シトロエン・ベルランゴの特別色「アクア グリーン」

対象モデルは、標準5人乗りモデルと7人乗りモデルの「ベルランゴ MAX BlueHDi」と「ベルランゴ LONG MAX BlueHDi」に加え、特別仕様車の5人乗りモデルと7人乗りモデルの「ベルランゴ MAX BlueHDi XTR Grip Control Package」と「ベルランゴ LONG MAX BlueHDi XTR Grip Control Package」となる。

ベルランゴは2020年の日本導入以来、親しみやすいデザイン、充実した収納力、そして優れたシャシーがもたらす安定した走行性能により、ファミリーをはじめ多くの方々に選ばれてきた。2024年10月にはフェイスリフトを実施し、最新のブランドロゴバッジと新世代のデザインによる新たな装いで好評を博している。

シトロエン・ベルランゴの特別色「アクア グリーン」（7人乗り）

「ベルランゴ MAX BlueHDi XTR Grip Control Package」は、今年9月に発表した特別仕様車だ。フロントには、包み込まれるような座り心地を実現するシトロエン独自のアドバンスドコンフォートシートを採用している。厚みのあるクッションと最適化された形状によって長時間のドライブでも疲れにくく、まるでソファに座っているかのような快適さを提供する。

さらに17インチホイール、フロント・リアスキッドプレート、専用カラーダッシュボード、エアバンプカラーアクセント、XTRバッジなど、特別仕様車ならではの装備を充実させている。最大の特長であるグリップコントロールがノーマル（標準）、スノー（積雪路）、マッド（泥道）、サンド（砂地）の4モードで路面や天候に応じた最適な走行を可能にする。

今回新たに設定された「アクア グリーン」は、過去に高い人気を誇ったボディカラーで、多くの声に応える形で特別色として復活した。最新のブランドロゴバッジと新世代デザインを採用したベルランゴに、この爽やかで個性的なカラーを組み合わせることで、シトロエンならではのフレンチテイストが一層際立つ。パステル調の柔らかな色合いはキュートで親しみやすい印象を与え、既存のカラーラインナップに新しい個性を加える。