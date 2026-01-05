米EVファラデー・フューチャー、新製品プレビューイベント開催へ…CES 2026

米EVメーカーのファラデー・フューチャーは、1月7日に米国ラスベガスで開催するCES2026のイベントにおいて、ブリッジ戦略のアップデートと新製品プレビューイベントを開催すると発表した。

【画像】ファラデーフューチャーの新型電動ミニバン『FXスーパーワン』

同社のカリフォルニア州ハンフォード工場「FF AIファクトリー・カリフォルニア」では、新型電動ミニバン『FXスーパーワン』の最初の試作車がラインオフした。この試作車のラインオフは、工場でFFとFXのリーダーシップチーム、ロサンゼルス本社の従業員とともに祝われた。

1月7日のイベントでは、ブリッジ戦略のアップデートとプレビューに加えて、FF株主向け説明会も開催される。この説明会では、『スーパーワン』の量産、販売、納車、サービス、生産拡大のロードマップや、以前発表されたビジネスプランの実行計画について説明される。

CES期間中、スーパーワンの共創と体験イベントを一連開催し、2026年に向けた全米規模の販売を正式にスタートさせる。第1四半期には、FXの第2モデルとなる『FX 4』の製品戦略を発表し、「すべての人のためのAIEV」というビジョンをさらに推進する計画だ。

FXスーパーワンは、2023年に生産を開始した『FF 91』に続き、FF AIファクトリーでラインオフされた2番目のモデルであり、初の量産型大量生産モデルとなる。このラインオフには6つの主要な価値と戦略的意義があるという。

第1に、現地での製品開発、組立プロセス、テストと検証における同社の能力を包括的に検証したこと。これにより、今後の認証取得、ユーザー体験テスト、納車に向けた強固な基盤が築かれた。

第2に、FXは実際のユーザー体験、共創、販売検証の段階に入ること。全米のFXパートナーの信頼がさらに強化され、予約注文をしたすべてのユーザーへの最初の具体的な回答となる。

第3に、グローバル自動車産業ブリッジ戦略がクローズドループを達成し、将来のFXモデルに向けた複製可能でスケーラブルな迅速量産システムを確立したこと。

第4に、EAI時代の破壊者として、FXスーパーワンは米国市場における高級ビジネスおよびファミリーモビリティの製品多様性の長年の欠如を根本的に変え、消費者の選択肢が少なかった状況を改善し、有意義な消費アップグレードを推進すること。

第5に、米国市場における構造的ギャップとブルーオーシャンの機会を埋め、国内の製造業回帰を支援すること。

第6に、EAI EV資産のオンチェーン所有権確認とEAI + RWA製品の立ち上げに向けた強固な基盤を築き、EAIと暗号資産、Web2とWeb3の融合を加速させること。

FXスーパーワンはプレミアム量産MPV。高級素材と先進技術を用いた、広々とした精巧に作り込まれた内装を提供する。FXスーパーワンは、複数列のシート、広々とした座席、アンビエント照明、プレミアムエンターテインメントシステムなど、多数の機能により乗客の快適性を優先している。スーパーワンは全輪駆動と2つのパワートレインオプション、バッテリー電気と、後日追加予定のAIハイブリッド航続距離延長(AIHER)が用意される予定だ。

品質は同社が行うすべての中核であり、最初の試作スーパーワンのラインオフとともに、同社は厳格な生産プロセスと品質要件を実施する。同社は新車を継続的に生産し、業界のベストプラクティスに従い、製品品質を継続的に改善・最適化することで、その後の生産段階における生産能力の増強、効率の向上、品質の向上に向けた強固な基盤を築く。

ファラデー・フューチャーの現在のカリフォルニア州ハンフォードにある110万平方フィート(約10万2000平方メートル)の製造・生産施設「FF AIファクトリー・カリフォルニア」には、これまでに約3億ドルが投資されており、追加投資と許可取得により、年間3万台以上のFX車両を生産できる能力を持つ可能性がある。同社のフラッグシップEVであるFF 91 2.0は現在この施設で製造されている。ハンフォード工場は将来のFXユニット向けに柔軟な生産ラインを準備している。この施設は複数モデルの混合ライン製造または組立をサポートできる可能性がある。