スズキ「GSX-S/R ミーティング 2025」10月12日開催へ、今年も「聖地」浜松工場で

スズキ二輪は、ユーザー参加型イベント「GSX-S/R ミーティング 2025」を10月12日に開催すると発表した。昨年に続き会場はスズキファンにとって「聖地」でもある浜松工場内の特設会場で、開催時間は午前10時から午後2時まで。入場料は無料となっている。

同時にイベントに合わせて、スズキ公式ECサイト「S-MALL」でオリジナルグッズの先行販売も実施すると発表。受注期間は8月20日午前11時まで。

GSX-S/R ミーティング2025 オリジナルTシャツ

GSX-S/R ミーティング2025 アクリルキーホルダー

GSX-S/R ミーティング2025 オリジナルフェイスタオル

販売商品は、オリジナルTシャツ（3500円、ブラック・ロイヤルブルー、M・L・XLサイズ）、オリジナルフェイスタオル（2000円、ロイヤルブルー）、アクリルキーホルダー（500円）の3種類。先行販売分はイベントに間に合うよう9月下旬に発送予定で、イベント会場でも数量限定で販売する。

「鈴鹿8耐」では2年ぶりの復活となる新型『GSX-R1000R』がお披露目され話題になったばかり。今年の「GSX-S/R ミーティング 2025」は例年にも増してホットなイベントとなりそうだ。

イベントの詳細情報は公式ホームページやスズキ公式Xで随時更新される。

■GSX-S/R ミーティング 2025

日時：10月12日（日） 9:00開場 10:00～14:00予定

※雨天決行・荒天中止

会場：スズキ株式会社 浜松工場内 特設会場

静岡県浜松市浜名区都田町8686

入場料：無料

GSX-S/R ミーティング 2025 特設サイト

https://www1.suzuki.co.jp/motor/gsx-s_r-meeting2025

2024年の「GSX-S/R ミーティング」