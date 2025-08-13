ホーム モーターサイクル エンタメ・イベント 記事

スズキ「GSX-S/R ミーティング 2025」10月12日開催へ、今年も「聖地」浜松工場で

GSX-S/R ミーティング2025
スズキ二輪は、ユーザー参加型イベント「GSX-S/R ミーティング 2025」を10月12日に開催すると発表した。昨年に続き会場はスズキファンにとって「聖地」でもある浜松工場内の特設会場で、開催時間は午前10時から午後2時まで。入場料は無料となっている。

同時にイベントに合わせて、スズキ公式ECサイト「S-MALL」でオリジナルグッズの先行販売も実施すると発表。受注期間は8月20日午前11時まで。

GSX-S/R ミーティング2025 オリジナルTシャツGSX-S/R ミーティング2025 オリジナルTシャツGSX-S/R ミーティング2025 アクリルキーホルダーGSX-S/R ミーティング2025 アクリルキーホルダー
GSX-S/R ミーティング2025 オリジナルフェイスタオルGSX-S/R ミーティング2025 オリジナルフェイスタオル

販売商品は、オリジナルTシャツ（3500円、ブラック・ロイヤルブルー、M・L・XLサイズ）、オリジナルフェイスタオル（2000円、ロイヤルブルー）、アクリルキーホルダー（500円）の3種類。先行販売分はイベントに間に合うよう9月下旬に発送予定で、イベント会場でも数量限定で販売する。

「鈴鹿8耐」では2年ぶりの復活となる新型『GSX-R1000R』がお披露目され話題になったばかり。今年の「GSX-S/R ミーティング 2025」は例年にも増してホットなイベントとなりそうだ。

イベントの詳細情報は公式ホームページやスズキ公式Xで随時更新される。

■GSX-S/R ミーティング 2025
日時：10月12日（日）　9:00開場　10:00～14:00予定
　　　※雨天決行・荒天中止
会場：スズキ株式会社 浜松工場内 特設会場
　　　静岡県浜松市浜名区都田町8686
入場料：無料

GSX-S/R ミーティング 2025 特設サイト
https://www1.suzuki.co.jp/motor/gsx-s_r-meeting2025

2024年の「GSX-S/R ミーティング」2024年の「GSX-S/R ミーティング」
《レスポンス編集部》

