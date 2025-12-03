トライアンフ、新型アドベンチャー「タイガースポーツ800 ツアー」発売、価格は159万5000円

トライアンフモーターサイクルズジャパンが12月2日、新型アドベンチャースポーツモデル『タイガースポーツ800 ツアー』を発表した。同日より全国のトライアンフ正規販売にて予約受け付けが開始され、税込み価格は159万5000円。納車は2026年1月下旬から順次行われる。

【画像】トライアンフ タイガースポーツ800 ツアー

「タイガースポーツ800 ツアー」は、好評のタイガースポーツ800をベースに、長距離ツーリング機能を強化したモデルだ。センタースタンド、ハンドガード、ヒーテッドグリップ、デュアルコンフォートシートを標準装備し、快適性を高めている。

トライアンフ タイガースポーツ800 ツアー

荷物の積載性も大幅に向上させている。車体カラーに合わせたアルミ製パニアケース（合計57リットル）と、2ヘルメット対応のトップボックス（49リットル、デュアルバックレスト付）を標準搭載。合計106リットルの収納容量により、XLサイズのフルフェイスヘルメット2個を収納できる。タイヤ空気圧監視システム（TPMS）も採用し、安全性と利便性を高めている。

搭載エンジンは、タイガースポーツ800で採用された高性能な800cc・3気筒エンジンで、最高出力は115PS（10,750回転時）・最大トルクは84Nm（8,500回転時）を発揮する。低中速域の力強さと高回転域の伸びを両立した。

車両重量は標準装備のラゲッジを含めて232kgに抑え、軽快な操縦性を実現している。ショーワ製の調整式サスペンション、ラジアルマウントキャリパー、調整式ウインドディフレクターを装備し、長距離走行でも快適だ。デュアルコンフォートシートは3Dネット構造とエアチャンネルを採用し、通気性と快適性を向上させている。

トライアンフ タイガースポーツ800 ツアー

電子制御も充実している。スポーツ、ロード、レインの3つのライディングモードを搭載し、路面状況に応じて最適な制御を行う。最適化コーナリングABSと最適化コーナリングトラクションコントロールにより、厳しい条件下でも高い制御性能を発揮する。

My Triumphコネクティビティシステムを標準搭載し、ターンバイターンナビゲーション、Bluetooth経由でのスマートフォン連携や音楽制御が可能だ。LCDとカラーTFTを組み合わせた多機能ディスプレイは、必要な情報に直感的にアクセスできる。灯火類はオールLEDを採用。

ボディカラーはマットコバルトとカーニバルレッドの2色を用意。マットコバルトは深みのある青に、マットサファイアブラックとマットゴールドのアクセントで仕上げた。カーニバルレッドは鮮やかな赤にサファイアブラックとゴールドのアクセントを配している。各カラーはパニアケースとトップボックスにも統一して採用され、一体感のある外観を実現した。

トライアンフ タイガースポーツ800 ツアー

メンテナンス性にも配慮し、長いサービスインターバルと短時間で済む作業性を実現している。走行距離無制限の2年保証は純正アクセサリーにも適用され、安心して長く乗り続けられる。スタイリング、保護、性能向上をカバーする35種類の豊富な純正アクセサリーも用意されている。