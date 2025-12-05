ヒョンデ「ジェネシス」初の高性能市販車、『GV60マグマ』発表…650馬力のEVに

ヒョンデの高級車ブランドのジェネシスは、高性能サブブランド「マグマ」の初の市販モデル『GV60 マグマ』を発表した。

【画像】ジェネシス『GV60マグマ』

2024年に公開されたコンセプトカーを市販化したもので、ジェネシスが本格的に高性能車市場に参入することを示す重要なモデルとなる。

ジェネシスはこれまで、『GV80クーペコンセプト』や『Xグランベルリネッタコンセプト』、『G80マグマスペシャル』などを通じて高性能車の開発を進めてきた。GV60マグマは、これらの取り組みが結実した初の市販車であり、今後のマグマラインナップの哲学と技術ビジョンを明確に示すモデルとなっている。

ジェネシスのマグマは3つの重要な要素で定義される。デザインは「語られない支配力」をテーマに、低く幅広いスタンスによって、ジェネシスらしい洗練性と運動性能を両立させた。ドライビング感覚は「魅惑的なコントロール」として、パワーと車両挙動の精密な制御により、あらゆる運転条件でシームレスな動きを実現する。ユーザー体験は「研ぎ澄まされた没入感」をコンセプトに、運転に必要な情報を直感的に提供し、集中力を高める没入型の運転体験を創出する。

デザインは、ジェネシス マグマの哲学を最も具体的に表現する要素。GV60マグマのデザインは「控えめながら秘められた力」の存在を強調し、派手で攻撃的なスタイリングを避けている。

フロント部分は、標準のGV60と比較してより幅広く、低い車高により、安定感と自信に満ちた佇まいを実現した。バンパーは新たに3つの穴を持つ構造に再設計され、エアフローと冷却性能を向上させるとともに、マグマモデル独自の識別要素となっている。

ブラックの高光沢モールディング、ダークメタルのアクセント、流線型のカナードが、モノクロームを基調とした洗練された高性能美学を高めている。

車両のサイドプロファイルは、全高を20mm低くし、ワイドフェンダー、マグマ専用の21インチ鍛造ホイール、275mmタイヤを採用することで、低く幅広いプロポーションを強調している。サイドスカートにはフロントデザインと呼応する3つの穴のディテールが施され、ブリーザーラインと統合されてエアフローを最適化している。ウィンドウフレームと外装モールディングの光沢ブラック仕上げは、流線型の美学をさらに高め、クロームの使用を最小限に抑えることで、洗練されたモダンな外観を実現している。

機能的なリアウイングタイプのスポイラーは、視覚的要素としてだけでなく、ダウンフォースを生み出す役割も果たす。新設計のリアバンパーは、ボディカラーとブラックのアクセントを組み合わせ、下部のディフューザー構造は空力性能を向上させるよう設計されている。

インテリアは、プレミアム素材とスポーティな雰囲気を融合させている。シート、ドアトリム、センターコンソールには、プレミアムスエード調素材のシャミュードが使用されている。マグマモデル独自のカラーアイデンティティは、オレンジとグレーのステッチ、キルティングディテール、シートベルトで表現されている。ボタン、スイッチ、エンブレムはブラック高光沢またはダークメタル仕上げで、反射グレアを最小限に抑え、落ち着いたエレガントな室内空間に貢献している。

ステアリングホイールには、独特のリムデザイン、ブラックエンブレム、ドライブモードとブーストボタンのオレンジアクセントなど、マグマ専用の要素が装飾されている。

GV60マグマは、ヒョンデモーターグループ内で最高レベルの性能を発揮するモデルの1つに位置付けられている。性能面では、ドライバーの意図と正確に一致する制御感を実現することを主要な開発目標とし、「運転制御の完璧性」を優先している。

フロントとリアのモーターは、合計最高出力448kW(609hp)、最大トルク740Nmを発生する。ブーストモードを起動すると、性能は478kW(650hp)、790Nmに上昇し、最高速度は264km/hに達する。

リアモーターの最大出力範囲が拡大され、高出力走行時でも安定した性能を確保している。さらに、ブーストモードは約15秒間、出力とトルクを向上させ、加速応答性を最大化する。これにより、GV60マグマはローンチコントロール機能を使用して、停止状態から200km/hまで10.9秒で加速できる。初期加速の速さだけでなく、高速域でも一貫したパワー出力を維持する。

ローンチコントロールは、停止状態から最適な発進トルクを提供し、発進時の迅速で応答性の高い加速を可能にする。GV60マグマは、スプリント、GT、MYの3つのドライブモードも提供する。MYモードでは、ドライバーが電子制御リミテッドスリップデファレンシャル(e-LSD)、エレクトロニックスタビリティコントロール(ESC)、その他の性能パラメータをカスタマイズできる。

サスペンションシステムは、ロールセンターの再調整とジオメトリの改良により最適化されている。また、電子制御サスペンション(ECS)とエンドオブトラベル(EoT)制御システムを搭載し、コーナリング安定性と乗り心地の理想的なバランスを実現している。フロントサスペンションのハイドロGブッシングとリアクロスメンバーのデュアルレイヤーブッシングは、振動と衝撃を効果的に最小化する。

さらに、ブレーキシステムは、21インチホイールに最適化されたフロントモノブロックキャリパーと大径ディスク、GGグレードの高摩擦材を使用したリアブレーキにアップグレードされ、全体的なブレーキ性能を向上させている。

ワイドタイヤを装着しているにもかかわらず、GV60マグマは高級高性能車に期待される静かなキャビンを維持している。これは、アクティブノイズコントロールロード、遮音ガラス、強化されたドアシーリングの組み合わせによって実現されている。