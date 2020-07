マセラティ初のハイブリッド『ギブリ』、7月15日発表…ティザー［動画］

マセラティは7月11日、7月15日に発表予定の『ギブリ ハイブリッド』(Maserati Ghibli Hybrid)のティザー映像を、公式ツイッターを通じて公開した。

同車は、マセラティの中型スポーツセダンの『ギブリ』がベースだ。現行ギブリのトップグレードが、「S Q4」。3.0リットルV型6気筒ガソリンツインターボエンジンは、最大出力430ps、最大トルク59.1kgmを引き出し、0~100km/h加速4.7秒、最高速286km/hの性能を発揮する。

このギブリに、マセラティ初のハイブリッド車が設定される予定だ。マセラティは今後、すべての新モデルに電動化技術を採用すると発表しており、ギブリのハイブリッドが、マセラティブランド最初の電動モデルになる。

ギブリのハイブリッドの生産は、マセラティが属するFCA(フィアット・クライスラー・オートモービルズ)のイタリア・トリノのミラフィオーリ工場で行われる予定だ。

Let the future know you’re here.

The Ghibli Hybrid fearlessly looks to the future.#SparkTheNext #MaseratiGhibli #Maseratihttps://t.co/aDpARQNibn pic.twitter.com/bD3AxrWs2t