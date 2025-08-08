ホーム モーターサイクル 新型車 記事

人気の“シェルパ”に新たな選択肢、足つき性を向上したカワサキ『KLX230シェルパS』発売

足つき性がアップしたカワサキ KLX230シェルパS（ホワイティッシュベージュ）
  • 足つき性がアップしたカワサキ KLX230シェルパS（ホワイティッシュベージュ）
  • カワサキ KLX230シェルパS（ホワイティッシュベージュ）
  • カワサキ KLX230シェルパS（ホワイティッシュベージュ）
  • カワサキ KLX230シェルパS（ミディアムスモーキーグリーン）
  • カワサキ KLX230シェルパS（ミディアムスモーキーグリーン）
  • カワサキ KLX230シェルパS（ミディアムスモーキーグリーン）
  • カワサキ KLX230シェルパS（ミディアムクラウディグレー）
  • カワサキ KLX230シェルパS（ミディアムクラウディグレー）

カワサキモータースジャパンが人気の「シェルパ」を改良した『KLX230シェルパS』を新発売。税込み価格は66万円で、販売開始は2025年9月15日より。

新モデルとなる『KLX230シェルパS』は、昨年登場した「KLX230シェルパ」の基本性能を維持しながら、より多くのライダーにフィットする仕様を採用。最大の特徴はシート高を845mmから825mmに変更し、足つき性を向上させている点だ。

走行安定性と路面追従性に優れ、長いホイールトラベルを持つ前後サスペンション走行安定性と路面追従性に優れ、長いホイールトラベルを持つ前後サスペンション

リアホイールにはチューブレスタイヤを装備し、パンク修理やタイヤ交換時の利便性を高めている。また前後サスペンションには専用のデュアルレートスプリングを採用する。

バランサー内蔵の空冷232cc単気筒エンジンや、剛性としなやかさを兼ね備えたペリメターフレーム構造など、シェルパならではの特性は踏襲され、ハンドガード・アルミスキッドプレート・スタックパイプなど、トレッキングムードを高める装備類を標準搭載。ライダーのスタイルに合わせて選べる、新たな選択肢としての「シェルパS」となっている。

街中でも自然の中でも似合う、アウトドアギアを思わせるデザインと柔らかなカラーリング街中でも自然の中でも似合う、アウトドアギアを思わせるデザインと柔らかなカラーリング

必要に応じてオフにできるデュアルパーパスABSも標準装備。スマートフォンから車両状況を確認できるワイヤレス接続機能も搭載し、スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」の「音声コマンド」「ナビ機能」が利用可能。これらの機能は有償ライセンスが必要だが、新車購入者には納車時に渡される二次元コードにより1年間無償で利用できる。

カラーはホワイティッシュベージュ、ミディアムスモーキーグリーン、ミディアムクラウディグレーの3色展開となっている

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カワサキモータース

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES