人気の“シェルパ”に新たな選択肢、足つき性を向上したカワサキ『KLX230シェルパS』発売

カワサキモータースジャパンが人気の「シェルパ」を改良した『KLX230シェルパS』を新発売。税込み価格は66万円で、販売開始は2025年9月15日より。

新モデルとなる『KLX230シェルパS』は、昨年登場した「KLX230シェルパ」の基本性能を維持しながら、より多くのライダーにフィットする仕様を採用。最大の特徴はシート高を845mmから825mmに変更し、足つき性を向上させている点だ。

走行安定性と路面追従性に優れ、長いホイールトラベルを持つ前後サスペンション

リアホイールにはチューブレスタイヤを装備し、パンク修理やタイヤ交換時の利便性を高めている。また前後サスペンションには専用のデュアルレートスプリングを採用する。

バランサー内蔵の空冷232cc単気筒エンジンや、剛性としなやかさを兼ね備えたペリメターフレーム構造など、シェルパならではの特性は踏襲され、ハンドガード・アルミスキッドプレート・スタックパイプなど、トレッキングムードを高める装備類を標準搭載。ライダーのスタイルに合わせて選べる、新たな選択肢としての「シェルパS」となっている。

街中でも自然の中でも似合う、アウトドアギアを思わせるデザインと柔らかなカラーリング

必要に応じてオフにできるデュアルパーパスABSも標準装備。スマートフォンから車両状況を確認できるワイヤレス接続機能も搭載し、スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」の「音声コマンド」「ナビ機能」が利用可能。これらの機能は有償ライセンスが必要だが、新車購入者には納車時に渡される二次元コードにより1年間無償で利用できる。

カラーはホワイティッシュベージュ、ミディアムスモーキーグリーン、ミディアムクラウディグレーの3色展開となっている