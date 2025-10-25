ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ブリッツ、エンジン出力向上デバイス「パワコンX」発売、190車種以上に対応

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）から、エンジン出力向上デバイス「Power Con X（パワコンX）」が新発売。販売開始は10月31日より。

パワコンXは、従来の「パワコン」を進化させた新製品で、本体ユニット側面に「OFF/モード1/モード2」の切り替えスイッチを新たに搭載している。従来品同様の出力向上を実現する「モード2」に加え、比率を約半分に抑えてよりマイルドな出力を実現する「モード1」を新設定している点が特長だ。

また、従来品ではカプラー取り外しが必要だったノーマル復帰が、スイッチ操作で可能になった点も大きな改良点だ。さらに、NA用とターボ用の商品ラインアップを統一し、選びやすさとわかりやすさも向上している。

パワコンXパワーチェックグラフ：日産・フェアレディZ（RZ34 MT）パワコンXパワーチェックグラフ：日産・フェアレディZ（RZ34 MT）

発売開始時点での対応車種は国産・輸入車のターボ・NA車190車種以上で、完全カプラーオン設計により電源などの配線加工は一切不要。実装はエンジンルーム内で完結し、簡単に取り付けができる。

テスト車両の日産『フェアレディZ』（RZ34 MT）では、モード2で最大出力差49.6PS、最大トルク差70.1Nmアップ、モード1で最大出力差30.6PS、最大トルク差44.2Nmアップの性能向上を確認している。

価格は適合車種により異なり、税込み2万4200円から6万8200円となっている。取り付けに必要なショートパーツは全て同梱される。

