ホーム モーターサイクル 新型車 記事

カワサキが2車種を世界初公開へ、『Z1100 SE』も日本初披露…ジャパンモビリティショー2025

カワサキモータースのブースイメージ
  • カワサキモータースのブースイメージ
  • カワサキ Z1100 SE
  • 650-W1（歴史車両）
  • カワサキ TERYX5 H2 DELUXE（海外向けモデル）　
  • カワサキ NAV 4e LIMITED（海外向けモデル）

カワサキモータースジャパンは、10月31日から東京ビッグサイトで一般公開される「Japan Mobility Show 2025（ジャパンモビリティショー2025）」に出展すると発表。「伝統と革新」をテーマに、ワールドプレミア2機種とジャパンプレミア3機種を展示する。

【画像】カワサキモータースの出展車両

注目は日本初公開となる『Z1100 SE』だ。同モデルは先進機能を多数装備したスーパーネイキッド「Z」シリーズの最大排気量モデルで、低中回転域を強化した新型1098cc並列4気筒エンジンを高剛性アルミツインチューブフレームに搭載している。

上位グレードのZ1100 SEはオーリンズ製リアサスペンションとブレンボ製ブレーキシステムを装備し、より高い走行性能を実現している。電子制御スロットルバルブやIMUを活用した各種ライダーサポート機能、5インチTFTカラー液晶メーターも搭載する。

カワサキ Z1100 SEカワサキ Z1100 SE

ジャパンプレミアモデルとして、カワサキ初のスーパーチャージドエンジン搭載オフロード四輪車『TERYX5 H2 DELUXE』と、同社初の電動四輪『NAV 4e LIMITED』も日本初公開される。

さらに、1965年の「650-W1」デビューから60周年を迎える「W」ブランドの記念展示も行う。2025年から2026年にかけての1年間を60周年アニバーサリーイヤーとして位置づけ、その魅力を発信していく。

川崎重工グループの水素関連技術として、水素エンジンモーターサイクルや液化水素運搬船の模型なども展示予定だ。豪州からの水素運搬に成功した液化水素運搬船「すいそ ふろんてぃあ」の模型も紹介される。

ジャパンモビリティショー2025は10月31日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催される。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カワサキモータース

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES