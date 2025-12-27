カワサキプラザ横浜金沢、リニューアルオープン…木目調の明るい店内で全モデル展示

カワサキモータースジャパンは12月20日、カワサキ プラザ横浜金沢をリニューアルオープンした。同店は横浜横須賀道路「堀口能見台IC」より約5分、国道16号線沿いに位置する。京急線「能見台駅」「金沢文庫駅」からも徒歩でアクセス可能だ。

【画像】カワサキプラザ横浜金沢の木目調の店内

店内は木目調のフロアと白い天井が織りなす明るい空間となっており、モーターサイクルとプラザアパレルがゆったりと展示されている。話題のニューモデルの展示はもちろん、プラザオリジナルアパレルも用意する。

同店の特長として、新たなオーナーを待つモーターサイクルをケージの中で静かに眠らせるイメージを光の枠で創出した「CAGE」、プラザアパレルやグッズを手に取って確かめやすいアイランドスペース、ライダーやこれからライダーになる人々が気軽に集えるコミュニティスペースなどを設けている。また、これまでとこれからのカワサキのシーンが彩られたグラフィックを楽しめる「ヘリテージウォール」も用意した。

カワサキプラザ横浜金沢

営業時間は10時から17時まで。テクニカルセンターは10時から12時、13時から17時まで営業する。定休日は毎週火曜日・水曜日。

愛車の点検・メンテナンス・イベントなど、顧客のモーターサイクルライフを全面的にサポートする体制を整えている。

カワサキプラザは全国94店舗を展開しており、カワサキ正規取扱店の中でも国内で取り扱うすべてのカワサキモーターサイクルの販売とともに、五感で楽しめる店舗づくり、「おもてなし」と「ことつくり」活動を通じて、顧客の期待を超えるサービスを提供している。全店認証工場の保有はもちろん、全店指定工場の取得を目指し、生涯にわたる安全・安心なモーターサイクルライフを提供する。

