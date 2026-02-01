ホーム モーターサイクル 新型車 記事

ホンダの大型クロスオーバー『X-ADV』、カラーバリエーション刷新して3月発売…145万5300円から

ホンダ X-ADV（マットパールグレアホワイト）
  • ホンダ X-ADV（マットパールグレアホワイト）
  • ホンダ X-ADV（マットパールグレアホワイト）
  • ホンダ X-ADV（グラファイトブラック）
  • ホンダ X-ADV（マットディープマッドグレー）

ホンダは、大型クロスオーバーモデル『X-ADV』のカラーリングを変更し、3月5日にホンダドリームより発売すると発表した。価格は145万5300円からだ。

今回、X-ADVのカラーリングを変更し、全3色のカラーバリエーションを設定した。都会的な印象の「マットパールグレアホワイト」には、トリコロールのグラフィックを施したほか、フロントフォークのアウターチューブにゴールドを、リアのスイングアームにはシルバーのカラーを採用し、より洗練された雰囲気を演出している。

精悍な印象の「グラファイトブラック」、「マットディープマッドグレー」は、シンプルなカラーをまとった車体に、フロントフォークのアウターチューブとリアのスイングアームにブラックのカラーを施すことで、よりスタイリッシュな雰囲気を演出している。

ホンダ X-ADV（マットパールグレアホワイト）ホンダ X-ADV（マットパールグレアホワイト）ホンダ X-ADV（グラファイトブラック）ホンダ X-ADV（グラファイトブラック）
ホンダ X-ADV（マットディープマッドグレー）ホンダ X-ADV（マットディープマッドグレー）

X-ADVは、「日常の移動に+αの楽しみを」をコンセプトに開発された大型クロスオーバーモデルだ。クラッチ操作が不要のデュアル・クラッチ・トランスミッション（DCT）を搭載したほか、車両とスマートフォンを連携させることで音楽再生やナビゲーションなどアプリの操作を可能とする「ホンダロードシンク」や、高速道路などでの長距離走行時の快適性に寄与するクルーズコントロールなど、利便性や快適性に寄与する各種機能を標準装備している。

また、フロントスクリーンには環境に優しいバイオエンジニアリングプラスチック「DURABIO」を適用するなど、環境負荷低減に寄与している。

メーカー希望小売価格は、マットパールグレアホワイトが148万8300円、グラファイトブラックとマットディープマッドグレーが145万5300円（いずれも税込）。

《森脇稔》

