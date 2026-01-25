カワサキ、451ccエンジンの『Ninja 500』と『Z500』日本導入へ、2026年春頃に

カワサキモータースジャパンは、451ccのパラレルツインエンジンを搭載する新モデル『Ninja 500』と『Z500』を、2026年春頃に日本導入予定であることを発表した。

【画像】日本導入が発表された『Ninja 500』と『Z500』

Ninja 500とZ500は現在、海外向けに販売されているモデルで、Ninjaシリーズ、Zシリーズのエントリーモデルにあたる。特徴的なのはそのエンジンで、451ccの4ストローク・パラレルツイン（並列2気筒）水冷エンジンを搭載。ともに最高出力51hp/10,000rpm、最大トルク31.7lb-ft/7,500rpmを発揮する。

カワサキ Z500

日本では398ccパラレルツインエンジンの『Ninja 400』と『Z400』、その上位には649ccパラレルツインエンジンの『Ninja 650』と『Z650』が存在するが、「500」シリーズはラインアップされていなかった。

カワサキは「現在、2026年春頃国内導入に向けて準備を進めております。発売時期や販売価格、諸元等の詳細情報につきましては、決定次第改めてご案内申し上げます」としており、ラインアップの展開や他モデルとの関係性がどうなるのか、今後の情報に注目だ。