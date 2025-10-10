「渋いねえ」伝統のレトロバイク『メグロK3』2026年モデルに熱視線！「流石カワサキ」「粋じゃのう！」と絶賛の声

カワサキモータースジャパンは、レトロスタイルが魅力の大型スポーツバイク『メグロK3』の2026年モデルを発表した。SNSでは「渋いねえ。俺も欲しいよ」「粋じゃのう！」といった高評価の声が集まっている。

【画像】カワサキ メグロK3 2026年モデル

メグロK3は、1924年から続く歴史的な「メグロ」ブランドを継承したモデル。当時、日本のライダーたちから憧れの的となった「メグロ」ブランドの伝統を受け継ぎ、カワサキの最新技術と職人技術を惜しみなく注ぎ込んで開発された。

カワサキ メグロK3 2026年モデル（ミラーコートブラック×エボニー）

存在感のある美しいエンジンや流麗なタンク形状、入念に仕上げられた塗装、そしてホイールやシートがバランスよくまとめられたフォルムが特徴。重厚な雰囲気が漂う車体にまたがって走り出せば、力強いブランドの息吹を上質な乗り味の中に感じることができる。

今回の発売では、カラーとグラフィックに変更点はない。カラーは「ミラーコートブラック×エボニー」の1色展開となる。

販売はカワサキプラザ限定で、「カワサキケアモデル」として提供される。これは1か月目点検に加え、3年間の定期点検とオイル交換（オイルフィルター含む）を無償で受けられるサービス付きモデルだ。ABS装着車で二輪車ETC2.0を標準装備している。

カワサキ メグロK3 2026年モデル

そんなメグロK3に対してX（旧Twitter）では、「渋いねえ。俺も欲しいよ」「粋じゃのう！」といった高評価の声が集まっている。

特に注目が集まっているのは唯一無二ともいえるスタイルで「かっこよすぎ、大型免許取ったらこれに乗りたい！」「国産でこのスタイルを残してくれる、流石カワサキ」と絶賛する声や「普遍的な美しさはそのまま」といったコメントが集まった。

メグロK3の2026年モデルは2025年11月1日に発売予定で、メーカー希望小売価格は141万9000円（税込）となっている。