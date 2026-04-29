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カワサキ、国内初の認定中古車専門店を北海道・札幌にオープン

カワサキプラザCPOM札幌中央
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カワサキモータースジャパンは、国内初出店となるカワサキプラザ認定中古車専門店「カワサキプラザCPOM札幌中央」が、4月25日にオープンしたと発表した。

【画像】カワサキプラザCPOM札幌中央

CPOMは「Certified Pre-Owned Motorcycle」の略で、独自の厳格な基準をクリアしたカワサキ プラザ品質の認定中古車の販売とメンテナンスを提供するコンセプト。今回オープンした「カワサキプラザCPOM札幌中央」は、カワサキプラザネットワーク認定中古車専門店として、北海道・札幌市中央区に位置する。

同店が取り扱う認定中古車は、公正取引協議会認定の二輪品質評価者による合計106項目にわたる点検を実施したものに限られる。納車前には法定12か月点検のほか、エンジンオイルおよびオイルフィルターの交換も行われる。

カワサキプラザCPOM札幌中央カワサキプラザCPOM札幌中央

さらに、購入後は1年間のロードサービス（引上距離無制限）と、走行距離1万kmまでを対象とした保証が無料で付帯される。保証対応は全国のカワサキプラザで受けられる。

ショールームでは、カワサキモーターサイクルのプロフェッショナルが厳選した良質な認定中古車を多数展示。ゆったりとした展示スペースで、じっくりと車両を確認できる。テクニカルセンターでは、豊富な知識と技術を持つテクニシャンが先進のデジタルツールを活用し、顧客一人ひとりの安全・安心なモーターサイクルライフをサポートする。

また、大型モデルを含む最新モデルを用意したカワサキプラザレンタルも利用可能で、購入前に実際の乗り心地を体感できる。

店舗は国道230号線・石山通り沿いに位置し、カワサキプラザ札幌中央の裏手にある。商談やメンテナンスは予約優先となっており、店舗ウェブページの予約システムの利用が推奨されている。

カワサキプラザCPOM札幌中央カワサキプラザCPOM札幌中央
《レスポンス編集部》

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