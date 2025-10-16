ザッパーデザイン採用のレトロスポーツ、カワサキ『Z650RS』に新カラー登場　108万9000円

ホーム モーターサイクル 新型車 記事

カワサキモータースジャパンは、レトロスポーツモデル『Z650RS』のカラーとグラフィックを変更し、11月15日より発売すると発表した。メーカー希望小売価格は108万9000円（税込）。

Z650RSは、かつて「ZAPPER（ザッパー）」と呼ばれたスポーツモデルのデザインからインスピレーションを得て誕生したモデル。丸型ヘッドライトの上に並ぶ砲弾型メーターユニット、ティアドロップ型のフューエルタンクから低くスリムなシートを経てテールカウルへ至るまで、そのデザインエッセンスはかつて人気を博したスプリンターモデルを彷彿させる。

軽量・コンパクトな車体は、エンジンを強度メンバーとするダイヤモンドフレームで構成。骨格はカワサキ独自のトレリス構造として、剛性としなやかさを両立させている。

パワーユニットは『Ninja 650』や『Z650』で定評ある水冷4ストロークパラレルツイン。低中回転域から豊かなトルクを発生させ、高回転まで滑らかに吹き上がるエンジンは、KTRC搭載により使いやすさを高めている。

今回の変更点は、カラーとグラフィックの変更のみ。新色として「メタリックオーシャンブルー」「エボニー」の2色を用意する。

メーカー希望小売価格は108万9000円（本体価格99万円、消費税9万9000円）。販売はカワサキプラザのみで行われる。

