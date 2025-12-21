ホーム モーターサイクル 新型車 記事

カワサキの大型スポーツツアラー『Ninja 1100SX』、2026年モデルを発表　178万2000円から

カワサキ Ninja 1100SX
  • カワサキ Ninja 1100SX
  • カワサキ Ninja 1100SX
  • カワサキ Ninja 1100SX
  • カワサキ Ninja 1100SX
  • カワサキ Ninja 1100SX
  • カワサキ Ninja 1100SX
  • カワサキ Ninja 1100SX
  • カワサキ Ninja 1100SX

カワサキモータースジャパンは12月19日、『Ninja 1100SX』と『Ninja 1100SX SE』の2026年モデルを発表。2026年1月17日に発売する。価格はNinja 1100SXが178万2000円、Ninja 1100SX SEが199万1000円（いずれも税込）。

【画像】カワサキ Ninja 1100SX とSEの2026年モデル

Ninja 1100SXは、Ninjaシリーズのスピリットを受け継ぎながら高いスポーツツーリング性能を持つモデル。

カワサキ Ninja 1100SXカワサキ Ninja 1100SX

トラクションコントロールやクルーズコントロールなど、ライディングシーンで求められるさまざまなテクノロジーを搭載し、優れた走行性能と、充実したライダーサポート機能が特徴。

1098ccエンジンは、最高出力136ps/9000rpm、最大トルク113Nm/7600rpmを発揮。最適化されたギヤ比との組み合わせにより、低中速域の心地よいパワーフィーリングを獲得した。

KQS（カワサキクイックシフター）、USB Type-Cポート、グリップヒーター、ETC2.0と、便利な装備も標準搭載。

カワサキ Ninja 1100SXカワサキ Ninja 1100SX

スマートフォン用アプリケーション「RIDEOLOGY THE APP」を使用することで、音声コマンドコントロール機能やナビゲート機能等も利用可能。より充実したライディング体験を提供するとしている。

カラーは「メタリックブリリアントゴールデンブラック×メタリックカーボングレー」。 2025年モデルの『W800』で採用されたメタリックブリリアントゴールデンブラックに、イエローのアクセントが際立つ。

カワサキ Ninja 1100SX SEカワサキ Ninja 1100SX SE

上位モデルのNinja 1100SX SEは、ブレンボ製フロントブレーキコンポーネント、オーリンズ製リヤサスペンションを装備。上質なスポーツライディングを可能にする。

カラーは2種類で、『VERSYS 650』で採用されたメタリックディープブルーを組み合わせた「メタリックディープブルー×メタリックディアブロブラック」と、「エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック」をラインアップする。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カワサキモータース

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES