カワサキの大型スポーツツアラー『Ninja 1100SX』、2026年モデルを発表　178万2000円から

カワサキモータースジャパンは12月19日、『Ninja 1100SX』と『Ninja 1100SX SE』の2026年モデルを発表。2026年1月17日に発売する。価格はNinja 1100SXが178万2000円、Ninja 1100SX SEが199万1000円（いずれも税込）。

【画像】カワサキ Ninja 1100SX とSEの2026年モデル

Ninja 1100SXは、Ninjaシリーズのスピリットを受け継ぎながら高いスポーツツーリング性能を持つモデル。

カワサキ Ninja 1100SX

トラクションコントロールやクルーズコントロールなど、ライディングシーンで求められるさまざまなテクノロジーを搭載し、優れた走行性能と、充実したライダーサポート機能が特徴。

1098ccエンジンは、最高出力136ps/9000rpm、最大トルク113Nm/7600rpmを発揮。最適化されたギヤ比との組み合わせにより、低中速域の心地よいパワーフィーリングを獲得した。

KQS（カワサキクイックシフター）、USB Type-Cポート、グリップヒーター、ETC2.0と、便利な装備も標準搭載。

カワサキ Ninja 1100SX

スマートフォン用アプリケーション「RIDEOLOGY THE APP」を使用することで、音声コマンドコントロール機能やナビゲート機能等も利用可能。より充実したライディング体験を提供するとしている。

カラーは「メタリックブリリアントゴールデンブラック×メタリックカーボングレー」。 2025年モデルの『W800』で採用されたメタリックブリリアントゴールデンブラックに、イエローのアクセントが際立つ。

カワサキ Ninja 1100SX SE

上位モデルのNinja 1100SX SEは、ブレンボ製フロントブレーキコンポーネント、オーリンズ製リヤサスペンションを装備。上質なスポーツライディングを可能にする。

カラーは2種類で、『VERSYS 650』で採用されたメタリックディープブルーを組み合わせた「メタリックディープブルー×メタリックディアブロブラック」と、「エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック」をラインアップする。