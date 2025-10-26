ホンダ『CB1000F』がモチーフ、新作フライトタグ先行販売へ…ジャパンモビリティショー2025

「BUTTON&CUFFLINKS」は、ホンダの新型バイク『CB1000F』をモチーフにしたフライトタグを、ジャパンモビリティショー2025のホンダ物販スペースで先行販売すると発表した。

【画像】ホンダ『CB1000F』をモチーフにしたフライトタグ

ホンダCB1000Fは、歴史のあるモデルとして多くのファンが発売を心待ちにしている注目の新作だ。デザイナーが語る新たなコンセプトやこだわりを、同社商品企画チームが細部まで再現した。

スポーツモデルらしくスピード感のある字体と、ホワイトバックによりバイクに目がいくデザインで仕上げている。2025年3月の大阪モーターサイクルショーでの公開以降、ファンの期待が高まっている。

イベント終了後は、オンラインショップでの販売も予定している。会場まで足を運べない方も手に取れるよう準備している。

会場では他にも『CB400スーパーフォア』、『レブル』、『クロスカブ』、『ダックス125』、『GB350』、『ゴリラ』、『モンキー1967』、『CB400フォア』など多数のホンダバイクをモチーフにしたフライトタグも展示販売される。

価格は税込990円。11月10日からオンラインショップでも取り扱い開始予定だ。