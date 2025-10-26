ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ホンダ『CB1000F』がモチーフ、新作フライトタグ先行販売へ…ジャパンモビリティショー2025

ホンダ『CB1000F』をモチーフにしたフライトタグ
  • ホンダ『CB1000F』をモチーフにしたフライトタグ
  • ホンダ『CB1000F』をモチーフにしたフライトタグ
  • ホンダ『スーパーカブ』をモチーフにしたフライトタグ
  • ホンダ CB1000F ウルフシルバーメタリック（ブルーストライプ）
  • ホンダ CB1000F ウルフシルバーメタリック（グレーストライプ）
  • ホンダ CB1000F グラファイトブラック

「BUTTON&CUFFLINKS」は、ホンダの新型バイク『CB1000F』をモチーフにしたフライトタグを、ジャパンモビリティショー2025のホンダ物販スペースで先行販売すると発表した。

【画像】ホンダ『CB1000F』をモチーフにしたフライトタグ

ホンダCB1000Fは、歴史のあるモデルとして多くのファンが発売を心待ちにしている注目の新作だ。デザイナーが語る新たなコンセプトやこだわりを、同社商品企画チームが細部まで再現した。

スポーツモデルらしくスピード感のある字体と、ホワイトバックによりバイクに目がいくデザインで仕上げている。2025年3月の大阪モーターサイクルショーでの公開以降、ファンの期待が高まっている。

ホンダ『CB1000F』をモチーフにしたフライトタグホンダ『CB1000F』をモチーフにしたフライトタグ

イベント終了後は、オンラインショップでの販売も予定している。会場まで足を運べない方も手に取れるよう準備している。

会場では他にも『CB400スーパーフォア』、『レブル』、『クロスカブ』、『ダックス125』、『GB350』、『ゴリラ』、『モンキー1967』、『CB400フォア』など多数のホンダバイクをモチーフにしたフライトタグも展示販売される。

価格は税込990円。11月10日からオンラインショップでも取り扱い開始予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

ホンダ モーターサイクル

ホンダ（本田技研工業）

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES