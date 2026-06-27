人気イラストレーター浦野周平・加藤ノブキが描く「バイクのあるスタイル展」、ヤマハコミュニケーションプラザ刷新の目玉イベントに…6月27日から

ヤマハ発動機は6月27日に、本社に併設された企業ミュージアム「コミュニケーションプラザ」をリニューアルオープン。これに合わせて8月28日までの期間、特別展示イベント「イラストレーターが描く YAMAHAバイクのあるスタイル展」を開催する。

【画像】人気イラストレーター浦野周平氏・加藤ノブキ氏によるヤマハバイクのイラスト

今回の特別展示には、モビリティ業界においても多くのファンを持つイラストレーターの浦野周平氏と加藤ノブキ氏の2人が参加。YAMAHAバイクがあるスタイルを、それぞれの世界観で表現した作品を各7点ずつ展示する。

浦野周平氏の作品

加藤ノブキ氏の作品

浦野周平氏は「モテリーマン講座」をはじめ、1970・1980年代のアメリカンテイストをベースにしたハイテンションでユーモアあふれるキャラクターと世界観を創り出すイラストレーターだ。雑誌・書籍のほか、ミュージシャンのジャケットアートワークやマクドナルドのパッケージ・テレビCMなど、幅広い分野で活躍している。

加藤ノブキ氏は東京芸術大学美術学部デザイン科を卒業した広島県出身のイラストレーター・デザイナー。アライヘルメット『ラパイドネオ』のデザインや「東京モーターサイクルショー2024」のメインビジュアルを担当したほか、バイクブランドとのコラボや音楽家・椎名林檎のプロジェクトなど多方面で活躍中だ。

◆「バイクの魅力の幅広さを感じてほしい」

浦野周平氏（左）と加藤ノブキ氏（右）コミュニケーションプラザにて

オープンに先駆けて26日におこなわれたメディア向け内覧会では、両氏から作品の見どころが語られた。

自身でも『ビーウィズ』や『XV400ビラーゴ』などのヤマハ車を所有していたという浦野氏は、「僕の中でヤマハのバイクは、デザインがかっこよくて、どこかしらノスタルジックではあるんだけど、近未来を感じさせるという部分がある。バイク1台1台から感じられる構成のようなものを作品に落とし込めないかと、こんな人が乗っていたら面白いんじゃないか、それをちょっと捻らせてみたり。というのを作品の中に織り交ぜている」と紹介。

「バイクっていうのは、ものすごいコアな趣味性がありながらも、親しみやすい乗り物だと思う。それを、今までバイクに触れたことがない人にも触れていただくことによって、作品から通じる、ポップさとか触れやすさから、バイクへの親しみにつながってくれれば良いかなと」（浦野氏）

浦野周平氏の作品

一方、8年ほど前から「HAVE A BIKE DAY」というバイクアートの展覧会を毎年開催しているという加藤氏は、「日常の中にあるバイク」をテーマに作品作りをおこなっているという。今回の展示についても、「世界観としては、バイクの持っている懐の広さ、幅広さ、いろんな魅力があるので、日常という感じのものから、ちょっと非日常の競技的なものだったり、スポーツしてるものやスタントしてるものだったり、そういうバイクの魅力の幅広さみたいなものを感じていただけたら。バイクの絵を通して、乗ってみたいなと思ってもらえたら一番嬉しい」と、見どころを語った。

加藤ノブキ氏の作品

また、今回リニューアルオープンしたコミュニケーションプラザについて両氏は、「ヤマハがやっている活動内容が順を追って巡れる。また、想像していなかった分野にもヤマハは活動の手を伸ばしてるんだという部分がすごくわかりやすく展示されていた。動線としても動きやすく、楽しんでみて回れる」（浦野氏）、「僕はバレンティーノ・ロッシの大ファン。（新設のタッチ＆トライコーナーで）46番のMotoGPマシンに跨って膝を擦れるのは押さえておきたい。あとは、バイクのパーツがバラバラになって展示されている。プラモデルが好きな男子からしたらもうすごい大好きな絵面。バイクがこれで完成するのか、みたいな。そこは絶対見て楽しいと思う」（加藤氏）と、それぞれの視点で魅力を語った。

◆両氏のイラストが描かれた限定Tシャツも

プラザショップで限定販売される浦野周平氏のイラストが描かれたTシャツ

プラザショップで限定販売される加藤ノブキ氏のイラストが描かれたTシャツ

今回の展示を記念して、両氏のイラストをプリントした限定Tシャツも、同施設内「プラザショップ」で販売する。サイズはM・L・XLの3種類で、各サイズ30枚限定。価格は4500円（税込）だ。

ヤマハ発動機は今後も若年層や女性も楽しめる特別展示イベントを定期的に実施し、幅広い来場者に向けた魅力的な場づくりを目指すとしている。

■ヤマハ発動機 コミュニケーションプラザ（入場無料）

静岡県磐田市新貝2500

https://global.yamaha-motor.com/jp/showroom/cp/

コミュニケーションプラザの見どころについて浦野氏は「動線としても動きやすく、楽しんでみて回れる」と話す