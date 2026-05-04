ホーム モーターサイクル 新型車 記事

「激アツすぎる」ヤマハと『ゼンゼロ』コラボ発表に両ファン興奮！「コラボバイク出るんですか？」販売に期待も

「スターライト・ビリー×XSR900GP」
  • 「スターライト・ビリー×XSR900GP」
  • 「ビリー・キッド」
  • 「スターライト・ビリー」
  • S級物理属性の命破エージェント「スターライト・ビリー」
  • S級物理属性の命破エージェント「スターライト・ビリー」
  • S級物理属性の命破エージェント「スターライト・ビリー」
  • S級物理属性の命破エージェント「スターライト・ビリー」
  • 「USインターカラー」のヤマハ XSR900 GP

ヤマハ発動機のネオレトロスポーツバイク『XSR900GP』と、ホヨバースが開発・運営するゲームタイトル『ゼンレスゾーンゼロ（以下『ゼンゼロ』）』のコラボレーションが決定した。このサプライズにSNSでは、「ゼンゼロとYAMAHAのコラボとか激アツすぎる」「めちゃくちゃ嬉しい案件」など双方ファンを中心に盛り上がりを見せている。

【画像】『ゼンゼロ』スターライト・ビリーとヤマハ『XSR900GP』

きっかけは、ホヨバースがヤマハのモーターサイクルと『ゼンゼロ』の人気キャラクター「ビリー・キッド」との親和性を感じたことだという。

コラボレーションは、「ビリー・キッド」のS級形態「スターライト・ビリー」の期間限定ガチャ登場を記念して実施される。スローガンは「Ride Like a Hero」。

「USインターカラー」のヤマハ XSR900 GP「USインターカラー」のヤマハ XSR900 GP

1980年代のレーシングバイクをリスペクトしたスタイリングに最新機能を備える「XSR900GP」をベースに、「スターライト・ビリー」のストリート感やエネルギッシュな印象を融合したデザインを展開。リアルとバーチャルの垣根を越えたエキサイティングなスタイルを表現するとしている。

今回のコラボレーションでは、まず、両社協業によるキービジュアル「スターライト・ビリー×XSR900GP」が公開された。

次に、今後予定されているオフラインイベントにて、キービジュアルを使ったコラボグッズの無料配布（数量限定）と、コラボレーションモデル（実車）の展示が行われる予定だ。イベントの詳細やグッズ・デザインの内容は、確定次第アナウンスされる。

なお、今回のコラボレーションではゲーム内でのコラボは行われないので注意。

「スターライト・ビリー×XSR900GP」「スターライト・ビリー×XSR900GP」

このサプライズ発表にX（旧Twitter）では、「ゼンゼロとYAMAHAのコラボとか激アツすぎる」「ゼンゼロとモビリティのコラボまじでかっけぇが過ぎるんですよ」「ビリー好き&YAMAHA党にとって めちゃくちゃ嬉しい案件」「ゼンゼロ世界にヤマハ有るんだ！？」「バイクの事はよくわからんけどゼンゼロがとうとうYAMAHAとコラボ！」など、驚きの声が多く上がっている。

またゼンゼロは海外向けには高級スポーツカーブランドのアストンマーティンとのコラボを発表していたこともあり、「スタレはベンツ、ゼンゼロはヤマハ、NTEはポルシェってなんか乗り物コラボ流行ってんの？」「海外ではアストンマーティンとコラボしたらしいけどこっちはヤマハとコラボするんだな」といったコメントが見られたほか、「このオフイベはヤマハ主催？それともゼンゼロ主催で開催検討してる…？？どっちだ…！？」などオフイベントの内容にも注目が集まっている。

「ゼンゼロとYAMAHAのコラボバイク出るんですか？？ 楽しみすぎるんですが」「中免は持ってるから ゼンゼロヤマハコラボのやつ買えたら乗ってみたいかも」など、コラボモデルの販売に期待の声も寄せられていた。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヤマハ モーターサイクル

ヤマハ発動機

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

口コミ記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES