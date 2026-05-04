「激アツすぎる」ヤマハと『ゼンゼロ』コラボ発表に両ファン興奮！「コラボバイク出るんですか？」販売に期待も

ヤマハ発動機のネオレトロスポーツバイク『XSR900GP』と、ホヨバースが開発・運営するゲームタイトル『ゼンレスゾーンゼロ（以下『ゼンゼロ』）』のコラボレーションが決定した。このサプライズにSNSでは、「ゼンゼロとYAMAHAのコラボとか激アツすぎる」「めちゃくちゃ嬉しい案件」など双方ファンを中心に盛り上がりを見せている。

【画像】『ゼンゼロ』スターライト・ビリーとヤマハ『XSR900GP』

きっかけは、ホヨバースがヤマハのモーターサイクルと『ゼンゼロ』の人気キャラクター「ビリー・キッド」との親和性を感じたことだという。

コラボレーションは、「ビリー・キッド」のS級形態「スターライト・ビリー」の期間限定ガチャ登場を記念して実施される。スローガンは「Ride Like a Hero」。

「USインターカラー」のヤマハ XSR900 GP

1980年代のレーシングバイクをリスペクトしたスタイリングに最新機能を備える「XSR900GP」をベースに、「スターライト・ビリー」のストリート感やエネルギッシュな印象を融合したデザインを展開。リアルとバーチャルの垣根を越えたエキサイティングなスタイルを表現するとしている。

今回のコラボレーションでは、まず、両社協業によるキービジュアル「スターライト・ビリー×XSR900GP」が公開された。

次に、今後予定されているオフラインイベントにて、キービジュアルを使ったコラボグッズの無料配布（数量限定）と、コラボレーションモデル（実車）の展示が行われる予定だ。イベントの詳細やグッズ・デザインの内容は、確定次第アナウンスされる。

なお、今回のコラボレーションではゲーム内でのコラボは行われないので注意。

「スターライト・ビリー×XSR900GP」

このサプライズ発表にX（旧Twitter）では、「ゼンゼロとYAMAHAのコラボとか激アツすぎる」「ゼンゼロとモビリティのコラボまじでかっけぇが過ぎるんですよ」「ビリー好き&YAMAHA党にとって めちゃくちゃ嬉しい案件」「ゼンゼロ世界にヤマハ有るんだ！？」「バイクの事はよくわからんけどゼンゼロがとうとうYAMAHAとコラボ！」など、驚きの声が多く上がっている。

またゼンゼロは海外向けには高級スポーツカーブランドのアストンマーティンとのコラボを発表していたこともあり、「スタレはベンツ、ゼンゼロはヤマハ、NTEはポルシェってなんか乗り物コラボ流行ってんの？」「海外ではアストンマーティンとコラボしたらしいけどこっちはヤマハとコラボするんだな」といったコメントが見られたほか、「このオフイベはヤマハ主催？それともゼンゼロ主催で開催検討してる…？？どっちだ…！？」などオフイベントの内容にも注目が集まっている。

「ゼンゼロとYAMAHAのコラボバイク出るんですか？？ 楽しみすぎるんですが」「中免は持ってるから ゼンゼロヤマハコラボのやつ買えたら乗ってみたいかも」など、コラボモデルの販売に期待の声も寄せられていた。