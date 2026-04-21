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スマート『フォーツー』再来、2人乗り「コンセプト #2」予告…北京モーターショー2026でデビューへ

・スマートが2人乗りコンセプトカー「スマート コンセプト #2」の公式デザインスケッチを初公開した

・北京で開催されるスマート グローバルブランドイベントと北京モーターショー2026でデビュー予定

・メルセデスベンツ グローバルデザインチームが手がけ、マットホワイトとウォームゴールドの2トーンカラーが特徴

スマート「コンセプト #2」のティザー
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  • スマート「コンセプト #2」のティザー
  • スマート「コンセプト #2」のティザー

スマートは、2人乗りコンセプトカー「スマート コンセプト #2」のデザインスケッチおよび詳細画像を初公開した。実車は北京モーターショー2026でワールドプレミアされる。

【画像】スマート「コンセプト #2」のティザー

スマート「コンセプト #2」のティザースマート「コンセプト #2」のティザー

このコンセプトモデルは、スマートが長年にわたって培ってきた都市型モビリティの再定義というブランドの遺産を継承しつつ、アイコニックな2人乗りシティカーの再発明に向けた期待感あふれる展望を示すものだ。

スマート コンセプト #2のデビューは、2026年4月22日に北京で開催される「スマート グローバルブランドイベント」で行われる予定だ。その後、世界的に重要な自動車ショーのひとつである「オート北京2026（北京モーターショー2026）」にも登場する。

スマートのグローバルデザイン哲学「ラブ、ピュア、アンエクスペクテッド（Love, Pure, Unexpected）」を体現しており、メルセデス・ベンツ グローバルデザインチームによるシグネチャースタイリングを採用している。

スマート コンセプト #2は、人気の高い都市型2人乗り車の本質を守りながら、現代に向けて大胆に再構築されたモデルだ。スマート フォーツーのコアDNAを受け継ぐこのエクステリアデザインコンセプトモデルは、全電動モデル「スマート #2」の最初の具体的な表現として、シティカーの新たなビジョンを提示する。

スマート「コンセプト #2」のティザースマート「コンセプト #2」のティザー

デザインの特徴として、マットホワイトとウォームゴールドの2トーンカラーパレットが採用されており、バックルやファインレザーといった細部の仕上げがモダニズムのミニマリズムとプレミアムファッションの影響を反映している。コンパクトなシルエットは個性を表現するキャンバスとして機能し、初代スマート2人乗り車の精神を尊重しながら、新たな電動時代へと昇華させた設計となっている。

《森脇稔》

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