スズキのライディングスクール、2026年度プログラムが発表！ 初心者からリターンライダーまで、走りを楽しく学ぶ

スズキは、2026年度のスズキ安全運転スクール「U30 スズキセイフティスクール」「スズキリターンライダースクール」「スズキ北川ライディングスクール」の開催日程を発表した。初心者からリターンライダーまで、経験やスキルに合わせて楽しくライディングを学ぶことができる。

【画像】スズキのライディングスクール

◆U30スズキセイフティスクール

U30 スズキセイフティスクール

「U30スズキセイフティスクール」は、30歳以下の二輪初心者に向けて、基本の操作や乗車に関する練習をサポートするプログラム。安全に公道走行を行うために、スムーズに発進や停止する事や予測して操作を行う事などを楽しく学べるスクールとなっている。

参加車両は、スズキ製二輪車で126cc以上のマニュアル車に限る（GSX-S125/R125 ABS は参加可能）。また、車両を購入していない参加者は、別料金で『GSX250R』のレンタル車両を利用することも可能（台数限定）。参加費は5000円。

レンタル車両のスズキ『GSX250R』

開催スケジュールと開催地は以下の通り。定員は各回15名。

第1回：7月15日・近鉄自動車学校（大阪府松原市）

第2回：10月18日・セイコーモータースクール（埼玉県ふじみ野市）

申し込み：U30スズキセイフティスクールHP

https://www.suzuki-cp.jp/usafety/

◆スズキリターンライダースクール

スズキリターンライダースクール

「スズキリターンライダースクール」は、リターンライダーや30歳以上のバイク初心者を対象とした安全運転スクールで、基本の操作や乗車に関する練習をサポートする。改めて運転の基礎を学びたい人や久しぶりに乗りたいと考えているライダーに向けて頭と体のバランスを意識しながら練習できるカリキュラムを用意。若い頃とは違ったライディングの不安に答えるスクールとしている。

参加車両の条件や参加費用などは、上記の「U30スズキセイフティスクール」と同様。

スズキリターンライダースクール

開催スケジュールと開催地は以下の通り。定員は各回20名。

第1回：5月17日・仙台北自動車学校（宮城県仙台市）

第2回：7月12日・とよはし産業人材育成センター（愛知県豊橋市）

第3回：7月26日・近鉄自動車学校（大阪府松原市）

申し込み：スズキリターンライダースクールHP

https://www.suzuki-cp.jp/usafety/returnschool/

◆スズキ北川ライディングスクール

スズキ北川ライディングスクール

「スズキ北川ライディングスクール」は発足から19年目を迎える人気プログラム。20年以上レースの世界で戦い抜き、2年連続で世界耐久選手権チャンピオンという実績を持つ北川圭一氏から、スムーズなライディングテクニックを習得するための講義と実践を交えた教習を学ぶ。ビギナーからベテランまで幅広く、楽しく、安全面を最優先に考えたカリキュラムでライディングテクニックを学ぶことができる。

参加対象車両は、248cc以上のスズキ車でマニュアル車ユーザーが対象。別料金でレンタル車両を利用することも可能。参加費は1万8900円。

スズキ北川ライディングスクール

開催スケジュールは以下の通り。定員は各回最大30名（最低募集人員15名）。

第1回：6月14日

第2回：9月20日

第3回：11月3日

第4回：2027年3月7日

会場はいずれもとよはし産業人材育成センター（愛知県豊橋市）。

申し込み：北川圭一オフィシャルWEBサイト

http://www.k1-kitagawa.com

いずれのスクールも公式ホームページでの事前予約が必要となる。人気のプログラムにつき、早めの申し込みがオススメだ。