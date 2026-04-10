「単体DSP」を使って手軽に“本格システム”の構築を満喫！［カーオーディオシステム構築論］

車載の音響システムを高性能化させようと思ったとき、そのやり方はさまざまある。当連載はそこのところに着目し、システム構築法のいろいろについて、それぞれの利点と不利点、そして楽しみどころまでを説明している。今回からは「単体DSP」を使う方法を解説していく。

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◆「アクティブ・システム」の方が難易度が高い。しかし手頃なやり方も存在！

最初に、これまでの話を簡単におさらいしておこう。カーオーディオにおいてのシステム形態は大きく分けて2つある。「パッシブ・システム」と「アクティブ・システム」、これらだ。2つの違いは以下のとおりだ。前者はマルチウェイスピーカーに送り込む音楽信号の帯域分割を「パワーアンプ」の後段にて行い、後者はそれをパワーアンプの前段にて行う。

なお、実践のハードルが高いのはアクティブ・システムの方だ。こちらの方が必要な機材の量が増えるのでコストがかさみがちとなり、制御の難易度も高くなる。

だが、アクティブ・システムを手軽に実行する方法もなくはない。それは主には2つある。1つは、それを可能とする機能を積んだ「メインユニット」を使うというやり方で、もう1つは「パワーアンプ内蔵DSP」のエントリー機を使うというやり方だ。

「単体DSP」にてシステムが構築されたオーディオカーの一例（製作ショップ:イングラフ＜青森県＞）。

◆単体DSPを使うと、とことん音にこだわったシステムを作れる！ しかし…

逆に、とことん音にこだわったアクティブ・システムを構築するといアプローチも有り得ている。それは、単体DSPを使う、というやり方だ。

なお単体DSPとは、サウンドチューニング機能のみが搭載されたユニットのことを指し（一部、プレーヤー機能も持つ機種もある）、それに搭載されている機能の1つである「クロスオーバー」を使うことで音楽信号の帯域分割を行い、そして分割された個々の信号にその他のチューニング機能を適応させて緻密に制御し、単体DSPの後段に「外部パワーアンプ」を置いてアクティブ・システムを完成させる。

で、このやり方を実行する場合には、外部パワーアンプ選びにとことんこだわれるので、理想のサウンドを追求できる。そこが最大のメリットだ。

なので単体DSPにて実践するアクティブ・システムは、マニア向きのシステムという色彩が濃い。しかし……。

「単体DSP」にてシステムが構築されたオーディオカーの一例（製作ショップ:イングラフ＜青森県＞）。

◆手頃な単体DSPを選び、さらに「D級アンプ」を組み合わせると…

しかしながら実をいうと、単体DSPを使う場合にも手軽に実践することも可能だ。単体DSPは上級者向けのアイテムという性格が強めなので超ハイエンドモデルもいくつかあるが、その一方でお手軽な機種もいくつか出ている。そういったモデルを核として、同じくリーズナブルな外部パワーアンプとを組み合わせると、本格的なシステム構築をライトに満喫できるのだ。

それでいてこの方法では、外部パワーアンプを後からグレードアップさせられる。。この点はパワーアンプ内蔵DSPを使う場合と比べての利点だ。

なおこの場合には、「D級」の動作方式を持つ外部パワーアンプに狙いを定めるとコスパの高いアクティブ・システムを構築できる。「D級パワーアンプ」には廉価でありながら音の良いモデルがさまざまあり、しかも超コンパクトなモデルも多くあるので、そのようなモデルを選ぶとインストール費用の抑制も効く

今回は以上だ。次回も単体DSPを使ったシステム構築法を解説していく。お楽しみに。