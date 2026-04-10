ホンダの新型EV「Super-ONE」用純正アクセサリー、「ブルドッグ スタイル」公開…名車シティ・ターボIIをオマージュ

ホンダアクセスは、2026年5月下旬に発売を予定しているホンダの新型小型EV「スーパー ワン（Super-ONE）」用の純正アクセサリーによるエクステリアコーディネート「ブルドッグ スタイル（BULLDOG STYLE）」を公開した。

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ブルドッグ スタイルは、1983年に発売されたシティ・ターボIIを強くオマージュしたもので、シティ・ターボIIの愛称として親しまれた「ブルドッグ」の名前を活用して命名された。

■ブルドッグ スタイルの構成アイテム

Super-ONE純正アクセサリー装着車「BULLDOG STYLE」

ブルドッグ スタイルを構成するアイテムは、デカール ブルドッグ、テールゲートスポイラー、15インチアルミホイール ME-027、ブラックエンブレム（Hマーク1個＋ホンダエンブレム＋車名エンブレム）、LEDフォグライト バイカラー＋フォグライトガーニッシュ＋取付アタッチメントだ。

■「令和 ブルドッグ」をテーマに

スーパー ワン用純正アクセサリーは「レイワ ブルドッグ（REIWA BULLDOG）」をテーマとし、スーパー ワンの個性を際立たせ、スポーティーさを想起させるアイテムを設定している。

デカール BULLDOG

コーディネートのキーアイテムとなる「デカール ブルドッグ」は、シティ・ターボIIの書体を再現したものだ。シティ・ターボIIの特徴であるドアの「TURBO II WITH INTERCOOLER」の文字をオマージュし、「BULLDOG WITH ELECTRIC POWER」と表記することで、スーパー ワンがEVであることを示すと同時に、ブルドッグ スタイルを象徴するアイテムとなっている。

テールゲートスポイラー／ブラックエンブレム

「テールゲートスポイラー」は抑揚のある特徴的な形状でスポーティな走りを想起させ、スーパー ワンのシルエットを大きく変える。「LEDフォグライト バイカラー」は当時のイエローのフォグライトを思わせるデザインで、イエローとクリアの切り替え機能を持ち、ヘリテイジなアクセントを加える。

これらに加え、ベルリナブラックの「15インチアルミホイール ME-027」や「ブラックエンブレム」を組み合わせることで、ブルドッグ スタイルのコーディネートが完成する。