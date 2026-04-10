ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ホンダの新型EV「Super-ONE」用純正アクセサリー、「ブルドッグ スタイル」公開…名車シティ・ターボIIをオマージュ

・ホンダアクセスが新型小型EV「Super-ONE」用の純正アクセサリーコーディネート「ブルドッグ スタイル」を公開した。

・1983年発売のシティ・ターボIIを強くオマージュし、「令和 ブルドッグ」をテーマにスポーティーなアイテムを設定している。

・デカール ブルドッグやテールゲートスポイラー、LEDフォグライト バイカラーなど複数のアイテムで構成され、2026年5月下旬の発売を予定している。

シティ・ターボ II／Super-ONE純正アクセサリー装着車「BULLDOG STYLE」
  • シティ・ターボ II／Super-ONE純正アクセサリー装着車「BULLDOG STYLE」
  • Super-ONE純正アクセサリー装着車「BULLDOG STYLE」
  • Super-ONE純正アクセサリー装着車「BULLDOG STYLE」
  • デカール BULLDOG
  • LEDフォグライト バイカラー
  • テールゲートスポイラー／ブラックエンブレム

ホンダアクセスは、2026年5月下旬に発売を予定しているホンダの新型小型EV「スーパー ワン（Super-ONE）」用の純正アクセサリーによるエクステリアコーディネート「ブルドッグ スタイル（BULLDOG STYLE）」を公開した。

【画像全6枚】

ブルドッグ スタイルは、1983年に発売されたシティ・ターボIIを強くオマージュしたもので、シティ・ターボIIの愛称として親しまれた「ブルドッグ」の名前を活用して命名された。

■ブルドッグ スタイルの構成アイテム

Super-ONE純正アクセサリー装着車「BULLDOG STYLE」Super-ONE純正アクセサリー装着車「BULLDOG STYLE」

ブルドッグ スタイルを構成するアイテムは、デカール ブルドッグ、テールゲートスポイラー、15インチアルミホイール ME-027、ブラックエンブレム（Hマーク1個＋ホンダエンブレム＋車名エンブレム）、LEDフォグライト バイカラー＋フォグライトガーニッシュ＋取付アタッチメントだ。

■「令和 ブルドッグ」をテーマに

スーパー ワン用純正アクセサリーは「レイワ ブルドッグ（REIWA BULLDOG）」をテーマとし、スーパー ワンの個性を際立たせ、スポーティーさを想起させるアイテムを設定している。

デカール BULLDOGデカール BULLDOG

コーディネートのキーアイテムとなる「デカール ブルドッグ」は、シティ・ターボIIの書体を再現したものだ。シティ・ターボIIの特徴であるドアの「TURBO II WITH INTERCOOLER」の文字をオマージュし、「BULLDOG WITH ELECTRIC POWER」と表記することで、スーパー ワンがEVであることを示すと同時に、ブルドッグ スタイルを象徴するアイテムとなっている。

テールゲートスポイラー／ブラックエンブレムテールゲートスポイラー／ブラックエンブレム

「テールゲートスポイラー」は抑揚のある特徴的な形状でスポーティな走りを想起させ、スーパー ワンのシルエットを大きく変える。「LEDフォグライト バイカラー」は当時のイエローのフォグライトを思わせるデザインで、イエローとクリアの切り替え機能を持ち、ヘリテイジなアクセントを加える。

これらに加え、ベルリナブラックの「15インチアルミホイール ME-027」や「ブラックエンブレム」を組み合わせることで、ブルドッグ スタイルのコーディネートが完成する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダアクセス

ホンダ（本田技研工業）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

コンパクトカー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES