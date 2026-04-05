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セダンか？ スポーツカーか？ V6エンジンを搭載したマツダ『ランティス』という異端児【懐かしのカーカタログ】

マツダ・ランティス 当時のカタログ
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“このセダンをスポーツカーでもある、とするか。このスポーツカーをセダンでもある、とするか。”カタログの最初に記されたそんな文面を、まさにこのクルマのキャラクターを端的に表現したものとして素直に読んだものだった。

【画像】マツダ・ランティス 当時のカタログ

この『ランティス』には2つのボディタイプの設定があった。いずれもサッシュレスドア採用の4ドアハードトップセダン（以下・セダン）と、もう1台は4ドアハードトップクーペ（同・クーペ）。

マツダ・ランティス 当時のカタログマツダ・ランティス 当時のカタログ

このうちとくにユニークだったのがクーペで、セダンとは2605mmのホイールベースは共通ながら、全長は245mm短い4245mmとし、前後ともショートオーバーハングの小気味いいスタイルを魅力としていた。

カタログ写真にもあるイメージカラーのスパークルグリーンメタリックは印象深いボディカラー。クーペはテールゲートをもつリアまわりだけでなく、フロントマスクもヘッドライト、バンパー、フード、左右フェンダーなど専用デザインを採用していた。

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搭載エンジンには2リットルのV6（170ps／18.3kg－m）と1.8リットル・4気筒（135ps／16.0kg－m）を設定。可変共鳴過給システム（V6）や可変慣性吸気システム（1.8リットル）を始めとした技術が投入されていた。

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《島崎七生人》
島崎七生人

島崎七生人

島崎七生人｜AJAJ会員/モータージャーナリスト 1958年・東京生まれ。大学卒業後、編集制作会社に9年余勤務。雑誌・単行本の編集/執筆/撮影を経験後、1991年よりフリーランスとして活動を開始。以来自動車専門誌ほか、ウェブなどで執筆活動を展開、現在に至る。便宜上ジャーナリストを名乗るも、一般ユーザーの視点でクルマと接し、レポートするスタンスをとっている。

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