セダンか？ スポーツカーか？ V6エンジンを搭載したマツダ『ランティス』という異端児【懐かしのカーカタログ】

“このセダンをスポーツカーでもある、とするか。このスポーツカーをセダンでもある、とするか。”カタログの最初に記されたそんな文面を、まさにこのクルマのキャラクターを端的に表現したものとして素直に読んだものだった。

【画像】マツダ・ランティス 当時のカタログ

この『ランティス』には2つのボディタイプの設定があった。いずれもサッシュレスドア採用の4ドアハードトップセダン（以下・セダン）と、もう1台は4ドアハードトップクーペ（同・クーペ）。

マツダ・ランティス 当時のカタログ

このうちとくにユニークだったのがクーペで、セダンとは2605mmのホイールベースは共通ながら、全長は245mm短い4245mmとし、前後ともショートオーバーハングの小気味いいスタイルを魅力としていた。

カタログ写真にもあるイメージカラーのスパークルグリーンメタリックは印象深いボディカラー。クーペはテールゲートをもつリアまわりだけでなく、フロントマスクもヘッドライト、バンパー、フード、左右フェンダーなど専用デザインを採用していた。

マツダ・ランティス 当時のカタログ

搭載エンジンには2リットルのV6（170ps／18.3kg－m）と1.8リットル・4気筒（135ps／16.0kg－m）を設定。可変共鳴過給システム（V6）や可変慣性吸気システム（1.8リットル）を始めとした技術が投入されていた。

マツダ・ランティス 当時のカタログ