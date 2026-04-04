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「人間が扱えるのか!?」ドゥカティ100周年記念モデルの性能に、「もはやモトGPマシン」とSNS驚愕

「人間が扱えるのか!?」ドゥカティ100周年記念モデルの性能に、「もはやモトGPマシン」とSNS驚愕
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  • ドゥカティ スーパーレッジェーラ V4 チェンテナリオ
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イタリアの二輪車メーカー、ドゥカティが創業100周年を記念した限定モデル『スーパーレッジェーラ V4 チェンテナリオ』を発表。これに対しSNS上では「もはやナンバー付きのモトGPマシン」「人間が扱えるのか」など驚きの声であふれた。

【画像】ドゥカティ『スーパーレッジェーラ V4 チェンテナリオ』

同モデルは公道走行可能な車両として世界で初めて、カーボンセラミックディスクを採用したブレーキシステムと、カーボンファイバー製アウターチューブを備えたフロントフォークを組み合わせた。フレーム、スイングアーム、ボディワークにカーボンファイバーを採用し、燃料を含まない装備重量は173kgを実現。標準付属のレーシングキット装着時には167kgまで軽量化される。

エンジンは手作業によるデスモドロミック・バルブタイミング調整を施した「デスモセディチ・ストラダーレ R 1100」を搭載。排気量1103ccで最高出力228馬力を発生し、レーシングエキゾースト装着時には247馬力に達する。これにより1.48馬力/kgというパワーウェイトレシオを実現した。

ドゥカティ スーパーレッジェーラ V4 チェンテナリオドゥカティ スーパーレッジェーラ V4 チェンテナリオ

ブレーキシステムには新開発のブレンボ製カーボンセラミックディスクを採用。C/SiC（炭素繊維強化セラミック）コンパウンドのコア構造により、スチール製ディスクと比較して1枚あたり450gの軽量化と、慣性モーメント40％低減を達成した。キャリパーはビレットアルミニウム製モノブロック構造のブレンボGP4-HY強化キャリパーで、アンチドラッグシステムを搭載する。

サスペンションは公道走行可能車として初めて、加圧式カートリッジを備えたオーリンズNPX 25/30カーボンフロントフォークを採用。UDカーボンファイバー製カーボンスリーブにより、標準の『パニガーレV4』と比較して10％の軽量化を実現した。リアにはオーリンズTTX36 GP LWショックアブソーバーを装備する。

シャシー全体がカーボンファイバーで構成され、フロントフレームはアルミニウム製フレームに対して17％軽量、スイングアームは21％軽量化された。5本スポークホイールはパニガーレV4 Sカーボンより約300g軽量で、フロントサブフレームは200g、リアモノコックフレームは1.4kgの軽量化を達成している。

ドゥカティ スーパーレッジェーラ V4 チェンテナリオドゥカティ スーパーレッジェーラ V4 チェンテナリオ

カラーリングは新色「ロッソ・チェンテナリオ」を基調とし、この色は2026年のモトGPおよびSBKのオフィシャルカラーにもインスピレーションを与えている。別途100台の特別仕様「スーパーレッジェーラ V4 チェンテナリオ トリコローレ」も用意され、1980年代の750 F1エンデュランスレーシングモデルのレガシーを称えるデザインとなっている。

26名のオーナーには「モトGPエクスペリエンス」への参加資格が与えられ、2026年7月6日・7日に開催される。ドゥカティのインストラクター指導のもと、サーキットでスーパーレッジェーラのパフォーマンスを体感し、デスモセディチGP26を操縦できる特別プログラムだ。

これに対しX（旧Twitter）上では、「もはやナンバー付きのモトGPマシン」「250馬力エンジンは人間が扱えるのか」「カーボンセラミックブレーキ、ついに来たか」「1.48馬力/kgってどういうこと」など、その究極のスペックに驚愕の声が上がった。また、価格は公表されていないものの、1000万円をゆうに超えることは確実。それでも「既に完売とは」など、その人気に驚きの声が上がっていた。

《園田陽大》

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