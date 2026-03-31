バイクのコスプレが熱い!? 『CB1000F』を“フェイク”2本サス化、『モンキー125』がカワサキZに？ ドレミコレクションの注目カスタム…東京モーターサイクルショー2026

大盛況のうちに閉幕した「東京モーターサイクルショー2026」で、強い存在感を放っていたのが登場したばかりのホンダ『CB1000F』をベースとしたカスタムたち。なかでも熱視線を浴びていたのが、1980年代のムードを色濃く漂わせていたドレミコレクションの1台だ。

【画像】コスプレカスタムの第一人者「ドレミコレクション」の展示

「Z」や「ニンジャ」など昭和の絶版車の装いを、『Z900RS』など現行車で再現する“コスプレカスタム”の第一人者が、今度はCB1000Fをベースにしてまたファンを歓喜させた。

◆往年の“Fらしさ”を強調

サイドカバーをはじめシートカウル、さらにテールレンズも換装（東京モーターサイクルショー2026）

代表を務める武 浩さんに話を聞くと、「“Fらしさ”を強調した」とのこと。エフの系譜を強く感じさせるのは、新車時からのコンセプトであるものの、“フェイク”ツインショックをはじめ、ベラスコ管、跳ね上がるシートカウル＆大きくて四角いテールレンズ、ダイマグホイール、フィン付きフェンダー、スリット入りのサイドカバーなど細部まで、とことんこだわり抜いた。

1980年代のAMAスーパーバイクでフレディ・スペンサーが駆った栄光の車体色を忠実に再現し、サイドカバーをはじめシートカウル、さらにテールレンズも、よりCB-Fらしいものへと換装されている。

CB1000F CB-F（Spencer）Style

注目はなんと言っても、ツインショック風のスタイルだ。現代のモノショックモデルでありながら、見た目を往年の2本サスにするのは、Z900RSでも同社が発表した手法で、見る者の視線を釘付けにする。

よくみると、タンデムステップホルダーにマウントされているが、別体式のリザーバータンクを備えるなど、ぱっと見では違和感がない。

ダイマグの3本スポークホイールを履く足回りや、名メカニックであるマイク・ベラスコが手掛けたマフラーなどマニア心をくすぐり、会場で熱心に写真を撮っていたバイク乗りたちからは「ここまでやるとは、さすがドレミ」と、敬服の声が漏れていた。

◆モンキー125がカワサキZに？

モンキー125がZ1000Mk2スタイルに変身（東京モーターサイクルショー2026）

さらに『モンキー125』をカワサキZに化けさせたカスタムも披露。火の玉タンクのZ2仕様と、角タンクのZ1000Mk2仕様が注目を集めた。

それぞれヨシムラマフラーを装着するなど、こちらも凝っているが、可愛らしさもあり、女性ライダーたちもスマホのシャッターボタンを押していた。SNSでも「面白い」「気に入った」と、ドレミコレクションのブースは今回も話題性抜群だった。

武さんによると、いずれも「反響次第では量産市販化も視野に入れています」とのこと。これまでもコンプリート車両を数多く手掛けてきたドレミコレクションの提案は、まだまだ終わらないようだ。

モンキー125が火の玉タンクのZ2仕様に（東京モーターサイクルショー2026）