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DS 7後継、『DS N°7』欧州発表…コンパクト電動SUV最長の航続740km

DS N°7
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DSオートモビルズは、ブランドのベストセラーモデル『DS 7』の後継となる『DS N°7』を欧州で発表した。

【画像】DS N°7

DS N°7は、プレミアムコンパクトSUVセグメントの中核に位置し、快適性や室内空間、荷室容量など上級クラスに匹敵する装備を備えながら、日常使いに最適なサイズを維持している。全幅1.90m、全高1.63mは先代と同じだが、全長は4.66mに拡大。先代比7cmの増加分のうち5cmはホイールベースの延長に充てられ、2.79mとなった。これにより車両アーキテクチャと乗員スペースが向上している。

DS N°7DS N°7

DS N°7のバランスの取れたプロポーションは、エレガントでダイナミックなシルエットを生み出している。ホイール径は740mmに達し、最大21インチのホイールを装着可能だ。

DS AERO SPORT LOUNGEコンセプトからインスピレーションを得たルーフの優雅な曲線は、テールゲート上部のスポイラーへと続き、空力係数0.26Cxを実現しながら、後席乗員に快適なヘッドルームを提供する。先代DS 7と比較して、リアドアは延長されサイドウィンドウの面積が30%増加、オプションのパノラマルーフは40%拡大された。

DS N°7は、DS 7の主要な強みの一つである大容量の荷室を継承している。パワートレインとオーディオ機器により最大560リットルを確保(AWD仕様でサブウーファー装着時は500リットル)。標準装備の2段階調整式フロアにより、後席の40/20/40分割可倒式バックレストを倒すとフラットな面が得られる。

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フロント部分では、『DS N°8』で導入されたブランドの新しいライトシグネチャーを採用。特徴的なV字型のDS LIGHT BLADEと、イルミネーション付きDS LUMINASCREENグリルを組み合わせている。リア部分の縦型DS LIGHT BLADEも遠くから認識でき、空力性能にも貢献している。

ボディカラーは、新色のシルクグリーンを含む6色を用意。ルーフをディープブラックのコントラストカラーにしたり、ボンネットまで延長したバイトーンカラーでパーソナライズできる。

DS N°7「E-TENSE」の100%電動モデルは、FWD LONG RANGE仕様でWLTP複合サイクル最大740kmというコンパクトSUVとして最長クラスの航続距離を実現した。この航続距離は、フランス製の97.2kWhバッテリーと徹底的な効率化アプローチに基づいている。0.26Cxという優れた空力性能により、法定速度での高速道路走行(平均時速120km)で最大450kmの走行が可能だ。

同じバッテリーと四輪駆動を搭載したE-TENSE AWD LONG RANGE仕様は、WLTP複合サイクルで最大679kmの航続距離を誇る。電動ラインナップは、73.7kWhバッテリーを搭載しWLTP複合サイクルで最大543kmの航続距離を持つE-TENSE FWD仕様で完成する。

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急速充電も長距離移動の自由度を支える重要な要素だ。DS N°7 E-TENSEは、バッテリーの熱管理プレコンディショニングにより、20%から80%まで27分で充電できる(73.7kWhバッテリーは31分)。充電出力は20%から55%の充電レベルで160kWを維持し、10分間で190kmの航続距離を回復できる。DC急速充電ステーションに接続すると自動的に充電サイクルを開始するPLUG & CHARGE機能も、停車時間の最適化に貢献する。

エネルギー管理は、ステアリングホイール裏のパドルで調整できる3段階の回生ブレーキによって強化されている。アクセルペダルを離すことでエネルギー回収を最大化するワンペダル機能も備える。このモードでは、ブレーキペダルは急制動時のみ使用する。

DS N°7 E-TENSEは、PALLAS、ÉTOILE、LA PREMIÈRE仕様で11kWの車載充電器を搭載し、オプションで22kW充電器も用意される。

DS N°7 E-TENSEには3つの100%電動パワートレインが用意され、それぞれ異なる出力レベルを持つ。FWD仕様は230馬力、FWD LONG RANGE仕様は245馬力、AWD LONG RANGE仕様は350馬力だ。後者は2つの電動モーターと四輪駆動を組み合わせ、あらゆる状況で最適なトラクションを確保する。

すべてのパワートレインにはブースト機能があり、一時的に出力を増加させる。E-TENSE FWD仕様は最大260馬力、E-TENSE FWD LONG RANGE仕様は280馬力を発揮する。DS N°7 E-TENSE AWD LONG RANGE仕様は375馬力に達し、0-100km/h加速を5.4秒で実現する。

ローンチ時から提供されるDS N°7 HYBRIDは145馬力を発揮し、直接競合する車種の中で最も低いCO2排出量121-127g/kmを実現している。燃料消費量は5.4リットル/100kmだ。DS N°7 HYBRIDは、1.2リットルターボチャージャー付き3気筒ガソリンエンジンと、6速デュアルクラッチ自動変速機に直接統合された21kW(28馬力)の電動モーターを組み合わせている。このアーキテクチャにより、都市部や郊外での使用時に、総走行時間の最大50%を100%電動モードで走行できる。セルフチャージングハイブリッドシステムは、減速やブレーキング時に発生するエネルギーを回収してバッテリーに供給するため、外部充電は不要だ。

《森脇稔》

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