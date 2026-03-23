なぜ今『CB400スーパーフォア』なのか？ “王道ヨンヒャク”復活の真意をホンダ開発責任者に直撃

◆企画当初は「スーパーフォア」ではなかった!?

「大阪モーターサイクルショー2026」で姿を現した、ホンダの新型『CB400スーパーフォア Eクラッチ コンセプト』。センセーショナルな発表直後、興奮冷めやらぬホンダブースの壇上で、アンベールされたばかりの車両にまたがりながら、開発責任者である中村拓郎さんに話を聞くことができた。

【画像】大阪モーターサイクルショー2026で初公開となった「CB400SF」

実車を前に言葉を交わしていく中で見えてきたのは、過去をなぞるのではなく、“今”に軸足を置いた明確な開発思想だ。

スペックや速さではなく、気持ちよさや扱いやすさを重視すること。そして、ジャパニーズスタンダードとしての価値観をいま一度問い直すこと。それこそが、このCB400スーパーフォアの本質である。

ホンダ CB400 SUPER FOUR E-Clutch Concept（大阪モーターサイクルショー2026）

正式に復活すれば、2022年の生産終了以来4年ぶり。その存在は決して単なる“名車の帰還”ではない。この新型は明確に“現代”を見据えている。

まず意外だったのは、このモデルが最初から「スーパーフォア」として企画されたわけではないという事実だ。

開発の出発点は「この時代に合った400ccのスタンダードネイキッドをつくる」こと。その結果として「これはCBだよね」となったという。つまりこれは復活ではなく、いま求められているニーズから生まれた1台であり、現代の価値観を体現したCBなのである。

◆“ホンダらしい4気筒”とは何か

ホンダ CB400 SUPER FOUR E-Clutch Concept（大阪モーターサイクルショー2026）

まったく新しいCB、その象徴的な存在となるのが、新設計の直列4気筒エンジンだ。直4ヨンヒャクを新設計することができた背景には、海外の巨大マーケット、特に中国市場で高まる4気筒人気がある。

ホンダは昨秋、重慶にて開かれた中国最大級の二輪車展示会ショーで、新型4気筒モデル『CB500 SUPER FOUR』を世界初公開している。普通二輪免許で乗れる400ccの日本仕様を待ち望む声は必然であった。

そこで中村さんが問い直したのが、「ホンダらしい4気筒とは何か」という原点だ。

その答えが、このDOHC4バルブの完全新設計ユニット。スペック至上主義ではなく、扱いやすく、回して楽しいエンジンへと仕上げられている。

ホンダ CB400 SUPER FOUR E-Clutch Conceptとホンダモーターサイクルジャパンの室岡克博社長（大阪モーターサイクルショー2026）

いま筆者が立っているステージ上では、わずか数分前にホンダモーターサイクルジャパンの室岡克博代表取締役社長が、報道陣を前にこう説明した。

「街乗りからツーリングまで、あらゆるシーンでファンライドを堪能できる。それが400ccクラスの価値です」

1992年に初代が誕生したCB400スーパーフォアは教習車にも使われてきた、言うならばジャパンスタンダードだ。その系譜を受け継ぐ王道ヨンヒャクとなっていくことを考えれば、中村さんの言葉にも納得がいく。

◆美しいエキパイ、これぞホンダのヨンヒャクだ

ホンダ CB400 SUPER FOUR E-Clutch Concept（大阪モーターサイクルショー2026）

そんな中村さんが「ぜひ見てほしい」と胸を張るのが、美しいエキゾーストパイプだ。4本のパイプが滑らかにうねりながら1本に収束していくその造形は、1974年に登場した『DREAM CB400FOUR』を彷彿とさせる集合マフラー。単なるオマージュにとどまらない、CBらしさの象徴がここにあるのだ。

そして、このモデルを語るうえで外せないのが、ホンダEクラッチの存在だ。新設計の直列4気筒エンジンとともに採用された新プラットフォームは、Eクラッチ搭載を前提に設計されたものだと、中村さんが教えてくれた。

ホンダ CB400 SUPER FOUR E-Clutch Concept（大阪モーターサイクルショー2026）

クラッチ操作を自動制御しつつ、ライダーの意思に応じて従来どおりの操作を可能とするEクラッチは、快適性と操る楽しさを高次元で両立させる。

電子制御スロットルを採用したことで、より緻密でダイレクトなレスポンスを実現。Eクラッチのユニットが小型化され、パッケージングの自由度も高められた。

◆誰が見てもCB400スーフォア

ホンダ CB400 SUPER FOUR E-Clutch Concept（大阪モーターサイクルショー2026）

車体も大きく進化している。先代はダブルクレードルフレームに、正立フォークとツインショックという構成だったが、新型はダウンチューブを持たず、エンジンを剛性部材として活用するダイヤモンドフレームを採用している。

フロントには倒立フォーク、リアにはリンク式モノショックを組み合わせ、よりスポーティなハンドリングを実現しているのは一目瞭然だ。

フルLEDの灯火類、TFT液晶メーター、USB-Cポートなど装備も抜かりない。それでいて、スタイリングは誰が見ても『CB400スーパーフォア』とわかるアイコニックなものだ。

ホンダ CB400 SUPER FOUR E-Clutch Concept（大阪モーターサイクルショー2026）

ボリュームのあるタンクから、絞り込まれたシート前端、そしてシャープに跳ね上がるテールへと続く抑揚のあるライン。丸目2灯のテールランプへと至るそのシルエットは、長年愛されてきたスタイルをしっかりと受け継いでいる。

カラーリングもたまらない。メインステージに飾られたのはシルバーにブルーのグラフィックを組み合わせた、いわゆる“スペンサーカラー”。これは1999年に登場したHYPER VTEC搭載モデルを想起させる配色だ。

◆誰もが欲しいスタンダードネイキッド

ホンダ CB400 SUPER FOUR E-Clutch Concept（大阪モーターサイクルショー2026）

生産は国内、熊本を予定。ここまで完成度の高いパッケージを前にすると、結論はもはやシンプルだ。

新型『CB400スーパーフォア』が国内に導入されたら、間違いなく売れまくる。復活だからではない、懐かしいからでもない、今の時代に、ちゃんと欲しくなる400ccのオートバイだからだ。

とんがり過ぎてはいないスタンダード、これぞ正統派であり、今こそ求められている。

ホンダ CB400 SUPER FOUR E-Clutch Conceptの開発責任者・中村拓郎さん（右）と筆者（左）