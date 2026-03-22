ヤマハ発動機、全国で4種のバイクイベント開催を発表、「MT」ナイトイベント関西初上陸やXSR10周年記念も

ヤマハ発動機販売は、ヤマハバイクのある豊かなバイクライフ提案の一環として、2026年に全国各地でさまざまなイベントを開催すると発表した。愛車で出かけるきっかけ作りやオーナー同士の交流、ヤマハブランドを体感できる場として、多彩なコンテンツを準備している。

【画像】ヤマハの2026年バイクイベント

5月9日には、大阪のTHE JEWELRYで「The Dark Side of Japan Night Meeting」を関西初開催する。MTシリーズの世界観をリアルに体感できるナイトイベントで、MT全車種のTouch & Tryや限定グッズ販売、MTオーナー同士の交流に加え、ネオン煌めく夜の湾岸道路を走り抜ける道中そのものも醍醐味となる。

開催時間は18時から21時で入場無料。MTシリーズオールラインナップ展示や「The Dark Side of Japan」の世界に没入できるフォトスポット、オリジナルグッズ販売などを行う。

My Yamaha Motorcycle Showcase

「My Yamaha Motorcycle Showcase」は4月25日に熊本県のグランメッセ熊本、6月13日に山形県の山形国際交流プラザ 山形ビッグウイングで開催。最新・話題のモデルをはじめ、アクセサリー装着車や新作アパレルなど、バイクライフを彩るアイテムを多数展示する。大阪・東京・名古屋のモーターサイクルショーを見逃した方にも、ヤマハブースの熱気や雰囲気をそのままに体感できるイベントだ。

開催地域周辺のおすすめツーリングルートの紹介や名産品の提供など、その土地ならではの楽しみも盛りだくさん。開催時間は10時から15時で入場無料。

9月5日には、東京の下北沢路街イベントスペースで「My Yamaha Motorcycle Exhibition」を開催。日頃バイクやヤマハブランドに接点の少ない若年層を中心に、下北沢のファッションやカルチャーを切り口としたライフスタイル提案を行う。展示の軸となるのは、レトロさとトレンドが融合した「XSRシリーズ」や新型ファッションスクーター『Fazzio（ファツィオ）』。若者の日常にヤマハのバイクが自然に溶け込む「洒落たワンシーン」の展示を通じて、直感的な共感とブランド認知を広げていく。

My Yamaha Motorcycle Day

そして10月24日には、滋賀県の三井アウトレットパーク滋賀竜王で一大イベント「My Yamaha Motorcycle Day」を開催。ヤマハモーターサイクルオーナー&ファンの年に1度の恒例イベントで、今年はXSRシリーズ10周年を記念した特別コンテンツを用意する。ヤマハモーターサイクルのTouch & Tryや、ポータルサイト「My YAMAHA Motor Web」からの事前エントリーで記念品プレゼント、コンストラクターブース出展、オリジナルグッズ販売などを実施。開催時間は9時から15時で、入場は無料。

いずれのイベントも入場無料で、「My YAMAHA Motor Web」会員には特典を用意している。最新情報は各イベントサイトで随時更新される。