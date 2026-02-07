ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

トーヨータイヤ、コンセプトタイヤの展示や“オプカン”訴求へ…大阪オートメッセ2026

昨年のヨンクスタイル×OPEN COUNTRYブース・AUTO MESSE WEB×PROXESブース
  • 昨年のヨンクスタイル×OPEN COUNTRYブース・AUTO MESSE WEB×PROXESブース

トーヨータイヤは、2月13日から15日までインテックス大阪で開催される「大阪オートメッセ2026」に、交通タイムス社とのコラボブースを出展する。

ブースではおもに、グローバルフラッグシップブランド「PROXES（プロクセス）」シリーズと「OPEN COUNTRY」シリーズを装着したカスタム車両を展示し、2大ブランド独自の世界観を体感できる内容を展開する。

「AUTO MESSE WEB×PROXES」ブースでは、東京オートサロン2026で初披露したコンセプトタイヤ「RUGGED SPORTS CONCEPT」を出品する。また、ブランドアンバサダーをはじめ、TOYOTA GAZOO Racingのドライバーである川畑真人選手、中山雄一選手、小山美姫選手の3名が2月13日と14日の2日間にわたり来場予定だ。本年35周年を迎えるPROXESブランドの魅力を、様々な企画を通じて発信する。

「ヨンクスタイル×OPEN COUNTRY」ブースでは、話題の新型車をはじめ、オフロード仕様へとカスタマイズされた車両にOPEN COUNTRYを装着して展示する。SUVユーザーの多様な生活様式や使用環境に応える、魅力的な製品構成を提案する内容を予定している。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

TOYO TIRES

交通タイムス

大阪オートメッセ

注目の記事

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES