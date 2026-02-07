トーヨータイヤ、コンセプトタイヤの展示や“オプカン”訴求へ…大阪オートメッセ2026

トーヨータイヤは、2月13日から15日までインテックス大阪で開催される「大阪オートメッセ2026」に、交通タイムス社とのコラボブースを出展する。

ブースではおもに、グローバルフラッグシップブランド「PROXES（プロクセス）」シリーズと「OPEN COUNTRY」シリーズを装着したカスタム車両を展示し、2大ブランド独自の世界観を体感できる内容を展開する。

「AUTO MESSE WEB×PROXES」ブースでは、東京オートサロン2026で初披露したコンセプトタイヤ「RUGGED SPORTS CONCEPT」を出品する。また、ブランドアンバサダーをはじめ、TOYOTA GAZOO Racingのドライバーである川畑真人選手、中山雄一選手、小山美姫選手の3名が2月13日と14日の2日間にわたり来場予定だ。本年35周年を迎えるPROXESブランドの魅力を、様々な企画を通じて発信する。

「ヨンクスタイル×OPEN COUNTRY」ブースでは、話題の新型車をはじめ、オフロード仕様へとカスタマイズされた車両にOPEN COUNTRYを装着して展示する。SUVユーザーの多様な生活様式や使用環境に応える、魅力的な製品構成を提案する内容を予定している。