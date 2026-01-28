メルセデスAMG『GLB 35』に「ファイナルエディション」、専用色に21インチの足回り…100台限定で1031万円から

メルセデスベンツ日本は1月27日、メルセデスAMG 『GLB 35 4MATIC』の最終モデル「ファイナルエディション」を限定発売すると発表した。価格は1031万円からで、全国限定100台。ナイトブラック（ソリッド） 50台、MANUFAKTURアルペングレー（ソリッド） 50台だ。

【画像】メルセデスAMG GLB 35 4MATIC の「ファイナルエディション」

2月6日までオンラインショールームで先行販売を実施し、2月7日以降は全国のメルセデスベンツ正規販売店でも予約注文を受け付ける。顧客への納車は2026年1月下旬以降を予定している。

GLBは、世界で持続的な成長を遂げるSUV市場において、メルセデスベンツが多様な顧客のニーズに応えるべく投入したモデルだ。究極のオフローダーである『Gクラス』からインスピレーションを受けたスクエアなエクステリアデザインと高い悪路走破性を持つ本格的なSUVでありながら、広い室内空間に7人乗車を標準とし、かつ日本の都市部でも取り回しのよいボディサイズを実現した「全てを備えた本格SUV」として2021年に初導入された。

2023年に発表した改良新型GLBは、エクステリアデザインを刷新するとともに、ナビゲーションシステムをアップデートし、人気SUVモデルとして多くの顧客に選ばれている。

ファイナルエディションでは、通常モデルでは設定のない外装色ナイトブラック(ソリッド)、MANUFAKTURアルペングレー(ソリッド)に、AMGナイトパッケージおよびAMGエクステリアナイトパッケージのブラックアクセントを組み合わせ、スポーティで存在感のあるエクステリアを実現した。

AMGナイトパッケージおよびAMGエクステリアナイトパッケージにより、フロントグリル、フロントスプリッター、ルーフレール、ウィンドウモール、ドアミラーカバー、バッジ(サイド/リア)など、随所にブラックアクセントを散りばめた。足元は通常モデルより1インチ大きい21インチAMGアルミホイールを採用することで重厚感を強調する。さらに、AMGレッドブレーキキャリパーを採用し、パフォーマンスモデルらしい躍動感を演出する。

インテリアには、本革(ブラック)シートとブラックオープンポアウッドインテリアトリムを採用し、精悍さと上質感を兼ね備えた空間に仕立てた。また、通常モデルで人気の高い有償オプション「アドバンスドパッケージ」を標準装備し、ヘッドアップディスプレイ、Burmesterサラウンドサウンドシステム、サウンドパーソナライゼーション機能などの先進機能に加え、室内の開放感を高めるパノラミックスライディングルーフや、ブランドロゴプロジェクターライトなど、快適性と演出性を高める装備を標準で採用している。

『GLB 35』は、垂直ルーバーが特徴的なフロントグリル、SUVらしさを強調するフロントバンパー、シャープな印象を与えるヘッドライトを採用したスポーティなエクステリアが特長だ。最高出力306PS(225kW)、最大トルク400Nmを発生する、2.0リッター直列4気筒ターボエンジン「M260」を搭載している。さらに、48V電気システムとBSG(ベルトドリブン・スタータージェネレーター)を搭載することにより、高い効率性と快適性、および高性能化を同時に実現している。

また、GLB 35に組み合わされる「AMGスピードシフトDCT 8速デュアルクラッチトランスミッション」は、全速度域でのきわめて自然な加速性能に加え、素早いシフトとシフトアップ時の最適なギアのつながりが得られるようにセッティングされ、俊敏かつダイナミックで気持ちの良い加減速を実現する。

エグゾーストシステムには、自動制御のフラップを装備しており、選択したドライブモードに応じてバランスの取れた音色から、ドライバーの感性を刺激するモータースポーツ譲りのエグゾーストサウンドまで切り替えを行うことができる。

ツインスポークデザインの「AMGパフォーマンスステアリング(ナッパレザー)」を標準装備し、大胆に絞り込まれたグリップやフラットボトム形状、大型のアルミニウム製パドルシフト、そして最新デザインのAMGドライブコントロールスイッチがスポーツ走行時の操作性を高めている。