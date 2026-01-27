ボルボ『EX30』に初の特別仕様車、シートヒーターやパワーシート装備で快適性向上…499万円

ボルボ・カー・ジャパンは、小型電動SUV『EX30』シリーズ初となる特別仕様車「EX30 Plus Single Motor Selection」を発売した。価格は499万円だ。

【画像】ボルボ EX30 Plus Single Motor Selection

特別仕様車「EX30 Plus Single Motor Selection」は、標準的な機械式立体駐車場に対応するコンパクトなサイズ感に、都市での優れた走行性能を備えた「EX30」のエントリーグレード「EX30 Plus Single Motor」をベースに、日常の快適性を高める装備を追加したモデルだ。

ボルボ EX30 Plus Single Motor Selection

特別装備アイテムとして、冷え込む冬場のドライブをより快適にするフロント・シートヒーターとステアリングホイール・ヒーターに加え、理想的なドライビングポジションを実現する運転席/助手席8ウェイパワーシート、運転席電動ランバーサポート(4ウェイ)を採用している。

ボルボ EX30 Plus Single Motor Selection

ボディカラーは人気のクラウドブルー、クリスタルホワイト、ヴェイパーグレーが選択可能で、インテリアには、テキスタイル/ノルディコ・コンビネーション(インディゴ)を組み合わせ、モダンでスポーティな設定となっている。

「EX30 Plus Single Motor Selection」は、LFPバッテリー(リン酸鉄リチウムイオンバッテリー)による390km(WLTCモード)の航続距離や、最先端の安全・運転支援機能など充実の標準装備に、さらに快適性を高めるアイテムを追加している。