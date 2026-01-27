ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ボルボ『EX30』に初の特別仕様車、シートヒーターやパワーシート装備で快適性向上…499万円

ボルボ EX30 Plus Single Motor Selection
  • ボルボ EX30 Plus Single Motor Selection
  • ボルボ EX30 Plus Single Motor Selection
  • ボルボ EX30 Plus Single Motor Selection
  • ボルボ EX30 Plus Single Motor Selection
  • ボルボ EX30 Plus Single Motor Selection
  • ボルボ EX30 Plus Single Motor Selection
  • ボルボ EX30 Plus Single Motor Selection
  • ボルボ EX30 Plus Single Motor Selection

ボルボ・カー・ジャパンは、小型電動SUV『EX30』シリーズ初となる特別仕様車「EX30 Plus Single Motor Selection」を発売した。価格は499万円だ。

【画像】ボルボ EX30 Plus Single Motor Selection

特別仕様車「EX30 Plus Single Motor Selection」は、標準的な機械式立体駐車場に対応するコンパクトなサイズ感に、都市での優れた走行性能を備えた「EX30」のエントリーグレード「EX30 Plus Single Motor」をベースに、日常の快適性を高める装備を追加したモデルだ。

ボルボ EX30 Plus Single Motor Selectionボルボ EX30 Plus Single Motor Selection

特別装備アイテムとして、冷え込む冬場のドライブをより快適にするフロント・シートヒーターとステアリングホイール・ヒーターに加え、理想的なドライビングポジションを実現する運転席/助手席8ウェイパワーシート、運転席電動ランバーサポート(4ウェイ)を採用している。

ボルボ EX30 Plus Single Motor Selectionボルボ EX30 Plus Single Motor Selection

ボディカラーは人気のクラウドブルー、クリスタルホワイト、ヴェイパーグレーが選択可能で、インテリアには、テキスタイル/ノルディコ・コンビネーション(インディゴ)を組み合わせ、モダンでスポーティな設定となっている。

「EX30 Plus Single Motor Selection」は、LFPバッテリー(リン酸鉄リチウムイオンバッテリー)による390km(WLTCモード)の航続距離や、最先端の安全・運転支援機能など充実の標準装備に、さらに快適性を高めるアイテムを追加している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ボルボ EX30

ボルボカーズ（Volvo Cars）

SUV・クロスオーバー

コンパクトカー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES