アルファロメオ空前のヒット作に続いた『スポーツワゴン』【懐かしのカーカタログ】

アルファロメオにとって空前のヒット作となった『156』。日本市場では1998年5月にまずセダンが登場。それを追って2000年に投入されたのが『スポーツワゴン』だった。

【画像】アルファロメオ 156 スポーツワゴン 当時のカタログ

4430mmの全長、2595mmのホイールベースはセダンと共通。その上で外観上ではフロントドアまでがセダンとほぼ共通（当然ながら後方に繋がるルーフ形状は厳密には異なる）、Bピラー以降を専用デザインとした。

リアドアのウインドゥ後端とリアクォーターウインドゥの間にカモフラージュさせたアウタードアハンドルを置くのもセダンと同じ手法。スポーツワゴンならではのリアゲート部分は、ルーフまで回り込ませた開口部をもち、ルーフ部分は、見かけ上スポイラー形状になっていた。

ルーフレールは、カタログでは“有／無（価格同じ）”となっていたが、筆者は当時、少なくともメーカーが用意した広報車でルーフレールを装着した実車を見た覚えがない。

ラゲッジスペースは最大1180リットルの容量で、カートリッジ式トノカバーとラゲッジルームネット（上下）を装備。後席はスキートンネルも備えた。

当初のバリエーションは2.5リットルのV6＋Qシステム（4速AT）と2リットル・4気筒のツインスパーク＋セレスピードの2モデル。さらに250ps／30.6kgmの3.2リットルのV6を搭載したGTAをこのスポーツワゴンにも設定。本国仕様にはQ4システムを採用した『クロスワゴン Q4』も用意された。