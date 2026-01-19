ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

『サイバートラック』専用鍛造20インチホイールが登場、耐久性と空力性能を重視

テスラ『サイバートラック』専用に設計した鍛造20インチホイール「UP-RW サイバー・ロード・ウォリアー」
テスラ車のカスタマイズを手がける米国のアンプラグド・パフォーマンスは、テスラ『サイバートラック』専用に設計した鍛造20インチホイール「UP-RW サイバー・ロード・ウォリアー」を発表した。

【画像】『サイバートラック』専用に設計した鍛造20インチホイール「UP-RW サイバー・ロード・ウォリアー」

『モデル3』と『モデルY』向けに展開し、最も耐久性が高く空力性能に優れたアフターマーケットホイールとして広く認知されているUP-RWシリーズを、サイバートラックにも拡大展開する。

高強度6061-T6鍛造アルミニウムから製造されたUP-RWは、1450kgという大きな耐荷重性能を実現。サイバートラックの重量、トルク出力、牽引能力の構造的要求を上回る性能を持つ。純正のキャストホイールと異なり、鍛造構造により曲げ、亀裂、疲労に対する耐性が劇的に向上し、日常走行とアドベンチャー用途の両方でより強く、安全で耐久性の高いソリューションを提供するという。

テスラ『サイバートラック』専用に設計した鍛造20インチホイール「UP-RW サイバー・ロード・ウォリアー」

オリジナルのロード・ウォリアーと同様に、UP-RWは交換可能なアルミニウム製カーブガードリングを特徴とする。これは縁石による擦り傷や外観上のダメージを吸収するための犠牲的な外層で、タイヤを外すことなく交換可能だ。これにより長期的な所有コストを削減し、狭い駐車環境や混雑した市街地でサイバートラックドライバーに安心感を提供する。

UP-RWは航続距離効率も重視して設計された。実走行テストでは、3台の同一仕様サイバートラック デュアルモーター ロングレンジ車両を用意し、テスラのファウンデーションシリーズ サイバーホイール、テスラのコアホイール（最も効率的な純正ホイール）、新型UP-RW サイバートラック・ロード・ウォリアーで比較を実施した。

3台すべてが同一のタイヤ空気圧、乗員、バッテリー状態、構成で走行。往復ルート全体で、UP-RWはテスラのコアホイールと同等の性能を示し、サイバーホイールよりわずかに優れた結果となった。これによりアンプラグド・パフォーマンスの空力設計が実走行データで検証された。UP-RWのフラットフェース空力面は乱流を減少させ、気流の付着を維持することで、航続距離を犠牲にすることなくより強力な鍛造ホイールへのアップグレードを可能にする。

テスラ『サイバートラック』専用に設計した鍛造20インチホイール「UP-RW サイバー・ロード・ウォリアー」

最大限の実用性を考慮して設計されたUP-RWサイバーは、純正20インチサイバートラックタイヤに直接適合し、追加購入なしで純正タイヤを移し替えることができる。異なるトラクションやハンドリング特性を求めるユーザー向けに、アンプラグド・パフォーマンスはオプションのオールテレーンおよびパフォーマンス志向のタイヤパッケージも用意する。

サイバートラック用UP鍛造UP-RW 4本セットは、20x9 ET+45のホイールフィットメントの1色のみを用意している。

《森脇稔》

