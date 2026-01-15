【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定『新春特別セミナー』米テスラ本社工場ギガ・テキサス訪問と最新FSD、ロボタクシー体験レポート～加速するAIロボティクスへの進化～

＜講師＞Undertones Consulting株式会社 代表取締役 前田謙一郎 氏
自動車・エネルギー分野からAI・ロボティクス企業への変革を進めるテスラ。その最先端を体験するため、講師は、本社工場ギガ・テキサスを訪れ、滞在中にはFSD（フルセルフドライビング自動運転）を活用して2000km超の移動を行った。日常運転では車が自らナビゲートし、目的地までスムーズに到達するほど進化し、最新バージョン14はさらに洗練された性能を発揮。ソフトローンチ中のロボタクシーにも試乗し、テスラの自動運転の現在地を確認。
本セミナーでは、ハリウッドの新名所「テスラ・ダイナー」など、テスラの最新動向と自動化を紹介しつつ、テスラが目指す「持続可能な豊かさ」の実現について考えます。
1.イントロダクション
経歴紹介と自動車会社でのプロジェクト
2.ギガ・テキサス訪問
最先端の本社工場とそのイノベーション
3.FSD自動運転の進化
FSD13からFSD14まで、その性能は？
4.ロボタクシーの展開
テスラロボタクシーと自動運転タクシーの競争
5.テスラ・ダイナー
テスラの提案するEVオーナー体験とその役割
6.テスラの今後
持続可能な豊かさの実現とイーロン・マスク報酬プラン
7.質疑応答