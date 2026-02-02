ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

テスラオーナー専門保険代理店ArcAid、契約者限定コミュニティ「GUILD」リリース

テスラオーナー専門の自動車保険代理店「ArcAid(アークエイド)」は、契約者限定で参加できるコミュニティスペース「GUILD(ギルド)」をリリースした。

ギルドは、テスラオーナー同士が情報や体験談を共有し、不安や疑問を一人で抱え込まずに解決していくことを目的としたクローズド型コミュニティだ。

テスラは、ソフトウェアアップデートによる進化や先進的な機能を備えた魅力的な車である一方で、「この機能はどう使えばいいのか」「トラブルが起きたとき、どこに相談すればいいのか」「保険や修理の判断が難しい」といった戸惑いや不安を感じる場面も少なくない。ギルドは、そうした課題を個人ではなくコミュニティで解決するために生まれた。

ギルドは、ArcAidの契約者のみが参加できる完全クローズド型のコミュニティスペース。ギルド内では、テスラの使い方や設定に関する相談、トラブル時の実体験の共有、修理・保険に関する情報交換、日々の気づきやカスタムの共有など、テスラオーナー同士ならではのリアルな情報を共有していく。教える側・教わる側といった固定された役割はなく、すべてのメンバーが「学び、相談し、支え合う存在」であることを大切にしている。

ギルド内からは、ArcAid運営チームへ直接メッセージを送ることも可能。保険内容の個別相談、公開の場では聞きづらい内容、万が一のトラブル時の不安なども、安心して相談できる。また、ギルド内限定で、保険・修理・テスラに関する知識を深掘りした会員限定コラムコンテンツも順次配信予定だ。

ギルドは、契約時に登録したメールアドレスをIDとしてログイン可能。スマートフォンではホーム画面に追加することで、アプリのような感覚で日常的にアクセスできる。

ArcAidは、2025年2月14日よりテスラオーナー専門の自動車保険代理店を開始した。富裕層・経営者向けの保険代理店のInvestance Wealth Managementと、テスラ専門のディテイリングサービスを手がけるMARSCREWの両代表が共同創業した保険代理店であり、関わる全てのボードメンバーがテスラオーナーであることが特徴。両社のシナジーを活かし、自動車保険のプランニングだけでなく、テスラの代車手配や事故後の車両メンテナンスなど、総合的なサポート体制を整備している。

《森脇稔》

