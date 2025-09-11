テスラ『サイバートラック』専用ホイール、超新星の爆発波に着想…米Unplugged Performance

アンプラグドパフォーマンス（Unplugged Performance）は9月8日、テスラ『サイバートラック』専用に設計されたホイール「UP Forged CYBRNOVA」を米国で発表した。

【画像全5枚】

CYBRNOVAは超新星の爆発波からインスピレーションを得たデザインが特徴だ。天体物理学における超新星の爆発波が中心から放射状に広がる現象を参考に、独特な放射状強化構造を採用している。中央部の補強リングが円形の衝撃波面を模倣し、各スポークを荷重下で支える仕組みとなっている。

空力性能を考慮したフラットフェース形状により、高速走行時の乱流を軽減する。9スポークの多層パターンは、サイバートラックの直線的なデザイン言語を反映し、統一感のある未来的なブルータリスト外観を演出している。

ホイールは6061-T6アルミから完全鍛造で製造され、優れた強度を実現している。各スポーク背面のポケット加工により不要な材料を除去し、全体重量を軽減してバネ下重量を削減している。極限使用条件下でも比類のない強度を保持しながら、オフロード用途では軽量ソリューションを提供する。

CYBRNOVAは24×9.5インチの単一サイズで、サイバートラックにフィットするよう設計されている。推奨タイヤは、航続距離重視の場合はニットー リーコン グラップラー 295/45R24、より大胆で攻撃的なスタンスには315/45R24サイズを提案している。

主な製品特徴として、航空宇宙グレードの6061-T6アルミニウム鍛造、1輪あたり1450kgの耐荷重、空力フラットフェーススポーク、中央補強リング、ポケット加工による軽量化、スペーサー不要の精密フィット設計などが挙げられる。全てのサイバートラックに対応している。

価格は7195ドルで、アンプラグドパフォーマンスのウェブサイトで購入可能だ。出荷は9月後半から開始予定となっている。