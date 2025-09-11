ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

テスラ『サイバートラック』専用ホイール、超新星の爆発波に着想…米Unplugged Performance

テスラ『サイバートラック』専用ホイール「UP Forged CYBRNOVA」
  • テスラ『サイバートラック』専用ホイール「UP Forged CYBRNOVA」
  • テスラ『サイバートラック』専用ホイール「UP Forged CYBRNOVA」
  • テスラ『サイバートラック』専用ホイール「UP Forged CYBRNOVA」
  • テスラ『サイバートラック』専用ホイール「UP Forged CYBRNOVA」
  • テスラ『サイバートラック』専用ホイール「UP Forged CYBRNOVA」

アンプラグドパフォーマンス（Unplugged Performance）は9月8日、テスラ『サイバートラック』専用に設計されたホイール「UP Forged CYBRNOVA」を米国で発表した。

【画像全5枚】

CYBRNOVAは超新星の爆発波からインスピレーションを得たデザインが特徴だ。天体物理学における超新星の爆発波が中心から放射状に広がる現象を参考に、独特な放射状強化構造を採用している。中央部の補強リングが円形の衝撃波面を模倣し、各スポークを荷重下で支える仕組みとなっている。

空力性能を考慮したフラットフェース形状により、高速走行時の乱流を軽減する。9スポークの多層パターンは、サイバートラックの直線的なデザイン言語を反映し、統一感のある未来的なブルータリスト外観を演出している。

ホイールは6061-T6アルミから完全鍛造で製造され、優れた強度を実現している。各スポーク背面のポケット加工により不要な材料を除去し、全体重量を軽減してバネ下重量を削減している。極限使用条件下でも比類のない強度を保持しながら、オフロード用途では軽量ソリューションを提供する。

CYBRNOVAは24×9.5インチの単一サイズで、サイバートラックにフィットするよう設計されている。推奨タイヤは、航続距離重視の場合はニットー リーコン グラップラー 295/45R24、より大胆で攻撃的なスタンスには315/45R24サイズを提案している。

主な製品特徴として、航空宇宙グレードの6061-T6アルミニウム鍛造、1輪あたり1450kgの耐荷重、空力フラットフェーススポーク、中央補強リング、ポケット加工による軽量化、スペーサー不要の精密フィット設計などが挙げられる。全てのサイバートラックに対応している。

価格は7195ドルで、アンプラグドパフォーマンスのウェブサイトで購入可能だ。出荷は9月後半から開始予定となっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

テスラ サイバートラック

テスラ（Tesla）

ピックアップトラック

電気自動車 EV、PHEV、BEV

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES