ヒョンデのミニバン『スターリア』に改良新型、4列シート11名乗りも設定…韓国発売

ヒョンデは、ミニバン『スターリア』の改良新型を韓国で発売した。

【画像】ヒョンデ・スターリア 改良新型

改良新型は2021年4月の発売から約4年8カ月ぶりに登場した部分変更モデルで、完成度の高いデザインと多様な便利装備を備え、韓国ミニバン市場の顧客の期待に応える商品性を確保している。

ラインアップは用途に応じて、一般モデルがツアラーLPI 11人乗り、ハイブリッド9～11人乗り/カーゴLPI 3～5人乗り、ハイブリッド2～5人乗りと、乗用高級モデル「ラウンジ」がLPI 7人乗り、ハイブリッド7～9人乗りが設定される。

改良新型は、室内デザインの空間性と開放感を外装まで拡張した「インサイドアウト」デザインテーマを基に、ディテールを精巧に仕上げてハイテク感覚が際立つ外装イメージを追求した。

前面部は既存の3分割構造のデイタイムランニングライトを一つの水平ラインで連結した連続型ランプに変更し、一体感を高めて未来志向的なイメージを強調した。昼間走行灯の側面部には音角形態の「STARIA」ロゴを新たに適用し、細心のディテールを加えた。

また、ブラックカラー基調のシンプルな幾何学的パターンで構成された水平型エアインテークグリルを通じて、より洗練されたハイテクな印象を完成させた。

高級モデルのラウンジは、フロントに直四角形ブロックパターンの新型クロームグリルを採用して先端イメージを実現し、ボリューム感のあるバンパーガーニッシュで堅固な外観を完成させた。リアにも前面部と同一のバンパーガーニッシュを装備し、デザインの統一感と安定感を高めた。

改良新型の室内は、水平的レイアウトを中心に主要構成要素を新たに設計し、視覚的安定感と便利性を同時に強化した。

10.25インチだったクラスターとインフォテインメント画面は、12.3インチ大型ディスプレイに拡大され、以前に比べてより広い画面と精巧なグラフィック表現力で走行中にも必要な情報を直感的に伝える。

また、一部のインフォテインメントおよび空調操作系がタッチ方式から物理ボタンに変更され、走行中の操作の便利性と直感性を一層強化した。

センターフェイシアには横型センターエアベントが新たに適用され、空間の快適性を高め、クラッシュパッド上段には広いオープントレイ収納スペースが追加され、室内空間の活用性を引き上げた。

また、運転席に乗降補助ハンドルを新たに装備し、乗降の便利性を高めた。電子式変速操作系(SBW)は既存のボタン型からコラム式に変更され、操作の便利性と空間活用性を同時に確保する。

外装色は新色のクラシーブルーパールを含め、クリーミーホワイト、シマリングシルバーメタリック、エコトロニックグレーパール、アビスブラックパール、ダイナミックイエロー(ツアラー専用)の計6種で構成され、ラウンジモデルには専用の新色ギャラクシーマルーンパールが追加された。

内装色は一般モデルの場合、ブラック、ブラック/エクルーベージュツートーンの計2種があり、ラウンジはブラックに新色のブラック/アントラサイトブラウンツートーン、ブラック/ボルドーブラウンツートーン、グレー/ロトルアクリームツートーンが用意され、計4種の内装カラーを選択できる。

改良新型はハイブリッドとLPGの2つのパワートレインが用意される。

ハイブリッドモデルは1.6ターボハイブリッドエンジンで、最高13.1km/lの燃費とエンジン最高出力180hp、最大トルク27.0kgf・mの優秀な性能を備える。LPGの場合はスマートストリームLPG 3.5エンジンを搭載し、最高6.9km/lの燃費、最高出力240hp、最大トルク32.0kgf・mの動力性改良新型は前後サスペンションを改良し、車体の吸音材を強化して走行安全性と室内静粛性を大きく高めた。

前輪サスペンションは車体とサブフレーム連結部の剛性を高め、サブフレームにブッシングを適用して路面衝撃対応力を強化した。これにより高速走行と直進走行状況で車体の動きをより安定的に制御できるようにした。

カーゴモデルは後輪ショックアブソーバーバルブを改善し、減衰力の自由度を高めることで車両挙動安定性と一般道路での乗車感を向上させた。

ラウンジモデルの後輪サスペンションにはハイドロブッシングを適用し、衝撃吸収および振動低減能力を向上させて走行感性を一層引き上げた。

また、エンジンルームと室内の間の遮音材の厚さを増やし、加速および停車状況で発生するエンジン騒音の流入を減らし、車両後側面と下部に吸音材を追加して室内静粛性を高めた。

ヒョンデは改良新型に多様なインフォテインメントおよび便利装備を適用し、同級最高水準の便利性を提供する。次世代インフォテインメントシステム(ccNC)を搭載し、AVNT(オーディオ・ビデオ・ナビゲーション)、車両設定などの核心機能の使用便利性を高め、顧客により便利な移動経験を提供する。

また、車両の主要電子制御と連携された機能を最新状態に維持できるよう無線ソフトウェアアップデート(OTA)を適用し、ブルーリンクストアを通じてディスプレイテーマとストリーミングプレミアムを購入できるようにした。新型GUI(Graphic User Interface)を通じて高級感と視認性が際立つ直感的なインターフェースも実現した。

また、「ウォークアウェイロック」機能が搭載され、ドライバーが荷物を持って移動する時も自動的にドアが施錠される。デジタルキー2、ビルトインカム2 Plus、マルチゾーン音声認識などの最新便利装備が適用され、顧客に一層進化したデジタルユーザー経験を提供する。

このほかにも前方衝突防止補助(交差路対向車/正面対向車)、後側方衝突防止補助などの先端運転者補助装備が標準搭載され、より安全で便利な走行を可能にしている。