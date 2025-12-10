ホーム 自動車 社会 行政 記事

危険運転に数値基準、飲酒はビール大瓶2本相当、ドリフトも処罰対象に［新聞ウォッチ］

「危険運転致死罪」の見直しについて、新たに導入する数値基準の案を提示（写真はイメージ）
  • 「危険運転致死罪」の見直しについて、新たに導入する数値基準の案を提示（写真はイメージ）

ドライバーが死傷事故を起こした場合に、特に危険で悪質な運転行為を処罰する「危険運転致死罪」の見直しについて、法制審議会（法相の諮問機関）の部会が、新たに導入する数値基準の案を提示したという。

きょうの各紙が1面などで大きく報じているが、飲酒運転については、現在の条文にある「正常な運転が困難」となる飲酒量を数値によって明確化。呼気1リットルあたりのアルコール濃度を「0.5ミリグラム以上」とした。個人差もあるが、具体的には「ビール大瓶2本を飲んだ状態にあたるアルコール濃度」（朝日）としている。

また、危険運転の速度超過では、「重大な交通の危険の回避が著しく困難な高速度」という概念を新たに採用。高速道路など最高速度が時速60キロを超える道路では「60キロのスピード超過」、60キロ以下の一般道路などでは「50キロ超過」を基準としたという。

たとえば、最高速度が時速100キロの高速道路では160キロ、時速60キロの一般道では110キロから危険運転の適用となるようだ。このほか、タイヤを滑らせたり浮かせたりする「ドリフト走行」も新たに危険運転の処罰対象としている。

いまの法制度では要件があいまいで、危険運転とすべきケースにも過失運転が適用されているとして、被害者遺族らが見直しを求めていた。このため、法務省は今後、法制審議会からの答申を得て、来年の通常国会に改正法案を提出する方針という。

2025年12月10日付

●青森震度6強、7道県「後発地震注意」一週間「特別な備え」気象庁初発表 （読売・1面）

●危険運転に数値基準、ビール大瓶2本相当、速度超過50～60キロ、法務省見直し案（朝日・1面）

●ルノー、フォード提携、欧州向け小型EV開発 （毎日・7面）

●新商品サキドリ、中国自動車大手初のPHV発売 （東京・4面）

●25年ヒット商品番付、「国宝」級の熱狂消費脈打つ、物価高、エンタメ底堅く （日経・2面）

●ウーバーCEOに聞く、日本に3100億円投資「自動運転車の導入検討」（日経・15面）

●車部品100社、純利益8%増、今期、関税の価格転嫁進む（日経・18面）

《福田俊之》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

新聞ウォッチ

飲酒運転

法務省

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES